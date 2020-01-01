Karşıyaka ve Diyarbekirspor liderliği kaçırdı

3.Lig'de günün maçlarında favoriler tekledi. Karşıyaka kendi evinde iki puan bırakırken, Diyarbekirspor haftayı puansız kapatarak liderlikten oldu.

Misli.com 3. Lig'de 1, 2 ve 3. Grup'ta 15. hafta maçları oynandı. 1.Grup lideri Diyarbekirspor, dokuz kişi tamamladığı maçta Arnavutköy Belediyesi'ne kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla grubun yeni lideri Antalya Kemerspor'u 4-0 yenen Bucaspor oldu.

2.Grup'ta ise lider Fethiyespor, Tokatspor deplasmanından puansız döndü. Bu sonuca rağmen liderlik koltuğundan düşmeyen Ege temsilcisi, takipçilerinin kendisine yaklaşmasına izin verdi.

3.Grup'ta Karşıyaka, kazanırsa liderlik koltuğuna çıkacağı maçta Alındağspor ile golsüz berabere kaldı.

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Günün en gollü maçında ise Nevşehir Belediyespor, Çankaya Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-0

Çankaya Futbol Kulübü-Nevşehir Belediyespor: 1-5

Fatsa Belediyespor-Artvin Hopaspor: 0-0

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-1877 Alemdağspor: 1-1

Antalya Kemerspor-Bucaspor 1928: 0-4

Ofspor-Manisaspor: 1-0

Diyarbekirspor-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 2-3

Payasspor-Belediye Derincespor: 3-1



2. Grup:

İskenderun Futbol Kulübü-Mardin Fosfatspor: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Kahta 02: 1-0

Halide Edip Adıvarspor-Ceyhanspor: 1-0

Tokatspor-Fethiyespor: 1-0

Ağrı 1970-Yomraspor: 2-2

Çengelköy Futbol Yatırımları-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0

Nazilli Belediyespor-Karaman Belediyespor: 1-1

Darıca -Tekirdağspor: 3-1

3. Grup:

Yalovaspor-Elazığ Karakoçan Futbol Kulübü: 0-1

Cizrespor-Gölcükspor: 2-1

Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 0-2

Arhavispor-Isparta 32: 1-3

Çarşambaspor-Erbaaspor: 2-1

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Somaspor-Osmaniyespor: 3-2

Karşıyaka-Altındağspor: 0-0

Batman Petrolspor-Şile Yıldızspor: 0-1