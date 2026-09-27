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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Karşılıklı istek: Martinelli neden Premier Lig tekliflerini görmezden gelip Hilal'i seçti?

Transfers
Al Hilal - Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Premier Lig
G. Martinelli
Arsenal
Suudi Arabistan
Brezilya
İngiltere

Hırslı bir Suudi projesi: Arteta'dan bir karar

Brezilyalı forvet Gabriel Martinelli'nin menajeri Marcus Kasp, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yeni oyuncusunun İngiltere Ligi'nden gelen tekliflerin yanı sıra İtalya ve Almanya'dan gelen tekliflere de sırtını döndüğünü ve ardından Arsenal'den "lider"e rekor bir transferle geçtiğini açıkladı.

Kasp, Martinelli'nin neden tüm Avrupa tekliflerini görmezden gelip Al Hilal'e transfer olmaya karar verdiğini anlattı ve Goal sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "İtalyan ve Alman kulüplerinden, ayrıca İngiltere Ligi'nden teklifler vardı, fakat bu, ortam değişikliğine ve kafasını dinlendirmeye ihtiyaç duyduğu bir andı."

Menajer şunları ekledi: "Al Hilal Asya'nın en büyük kulübü ve ortada iddialı bir proje var. Suudi futbolunda, ligdeki oyuncuların yaş ortalamasını düşürmeyi ve daha genç yetenekleri cezbetmeyi hedefleyen yeni bir yönelim görüyoruz."


Martinelli (25 yaşında), Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın kendisine bu sezon ilk takım planları içinde yer almadığını bildirmesinin ardından, Eylül 2026 başında Al Hilal'e transfer oldu; bu, karşılıklı bir istekti ve oyuncu Arsenal forması giydiği 7 yılın ardından takımdan ayrıldı.

Arsenal, transferden garanti edilen ücret olarak 60 milyon sterlin elde etti; oyuncu ise menajerinin doğruladığına göre, Kuzey Londra'daki haftalık 180 bin sterlinlik önceki maaşını rahatlıkla geride bırakan yeni bir sözleşmeye Riyad'da imza attı.

Kasp, transferi "Arsenal tarihindeki en büyük satış" olarak nitelendirdi ve ayrılığın hem mali hem sportif açıdan iki taraf için de kazançlı olduğunu vurguladı.

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