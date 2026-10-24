Thibaut Courtois'nın Barcelona'nın tutumunu sert sözlerle eleştirmesinin ardından, son El Clasico öncesindeki gerilim doruk noktasına ulaştı. İki İspanyol devi La Liga zirvesindeki kritik karşılaşmaya hazırlanırken Belçikalı kaleci, Barcelona cephesinin centilmenlikten belirgin biçimde uzak olduğunu öne sürdü.

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Dev maç öncesi

Barcelona, bu sezon La Liga'da tek bir puan bile kaybetmemiş olmanın özgüveniyle El Clasico'ya çıkacak. Ancak hafta içinde Paris Saint-Germain'e yenilerek bu sezon tüm kulvarlardaki ilk mağlubiyetini alması, takımın durdurulamaz görünen yükselişine ağır bir darbe vurdu.

Real Madrid ise kendi yüksek standartlarına göre büyük ölçüde hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiriyor. Jose Mourinho'nun ekibi ritmini henüz bulmaya başlasa da Katalonya deplasmanının hemen öncesinde üst üste aldığı galibiyetlerle kritik bir ivme yakaladı.

Courtois, Katalan ekibinin saygısızlığına dikkat çekti

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Derbi öncesinde konuşan Courtois, iki takım arasındaki sert rekabeti değerlendirirken sözünü sakınmadı. 32 yaşındaki kaleci, Katalan kulübünün Madrid'in kalitesini sürekli olarak kabul etmeyi reddettiğini öne sürdü ve DAZN röportajında rakibe saygı konusunda kendi takımının tutumunu öne çıkardı (aktaran Madrid Universal).

Courtois, "El Clasico mu? Her şeyden önce, Barcelona oyuncularının isimlerini söylemekte kesinlikle hiçbir sorunumuz yok. Bence aramızdaki fark da burada," dedi. "Rakibimiz olsa bile birini övmek bizim için sorun değil. İyi iş çıkaran oyunculara saygı duyuyoruz, karşı tarafın aksine."

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Belçikalı kaleci, bu tarihi maçın eski cazibesini yitirdiği düşüncesine de karşı çıktı. "El Clasico'da yıldızların eksik olduğu bir dönem yaşanmış olabilir ama artık sahnede yeni oyuncular var," diye ekledi.

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Yeni yıldızlar sahneye çıkıyor

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi efsanelerin ayrılmasının ardından rekabet, kuşkusuz yeni bir döneme girdi. Courtois, bu mücadeleye artık damga vuran yeni üst düzey yeteneklere dikkat çekerken rakip takımdaki genç bir oyuncuyu da övdü.

Madrid'in bir numarası, "Bizde Vinicius Jr, [Kylian] Mbappe ve Jude [Bellingham] var. Onlarda ise Raphinha ve harika bir oyuncu olan Lamine [Yamal] var," dedi. İki takım da şu anda korkutucu hücum hatlarına sahip. Bu da taktiksel açıdan heyecan verici bir mücadelenin zeminini hazırlıyor.

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Courtois, takımının güçlü motivasyonunu anlatarak değerlendirmesini şöyle tamamladı: "Bu, yoğun bir rekabet. Son birkaç yılda bazı maçlarda canımızı yaktılar; şimdi karşılık verme zamanı. Onları kendi sahalarında yenmek güçlü bir mesaj olur."

Sezonun gidişatını belirleyebilecek karşılaşma

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Yaklaşan karşılaşma, Real Madrid'e Barcelona'nın La Liga'daki kusursuz gidişatına son vermek için büyük bir fırsat sunuyor. Deplasmanda alınacak güçlü bir galibiyet, geçmiş mağlubiyetlerin rövanşını almakla kalmayacak, sezona yavaş bir başlangıç yapan Madrid'in son dönemdeki toparlanmasını da pekiştirecek.

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Barcelona için ise PSG karşısında Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından toparlanmak büyük önem taşıyor. En büyük rakibi karşısında alınacak üç puan, kalan şüpheleri hemen ortadan kaldıracak, ligdeki üstünlüğünü yeniden teyit edecek ve İspanya'da yenilmesi gereken takım olarak konumunu sağlamlaştıracak.











