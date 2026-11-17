Bayern Münihli savunmacı Jonathan Tah, Hollanda karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin ardından takımın enerjik karşı presini ve olumlu zihniyetini övdü. Tah, geleceği inşa etmeye odaklandıklarını vurguladı.

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Berlin'de sağlam savunma

Bayern Münihli stoper , Almanya'nın Olympiastadion'da Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği maçta savunmayı etkili biçimde yönetti. Orta sahanın durmaksızın uyguladığı presle birlikte Tah, Hollanda hücumunu etkisiz bırakarak takımının gol yemeden elde ettiği unutulmaz galibiyete katkıda bulundu.

İyi bir hava ve neşeli bir an

Maçın ardından basına konuşan Tah, zorlu geçen bir dönemin ardından soyunma odasında olumlu bir hava ve hak edilmiş bir başarma duygusu olduğunu söyledi.

“Doğal olarak iyi ve çok olumlu bir havadaydık,” diyen Tah, soyunma odasındaki atmosferi anlatırken teknik direktörün ara döneme ilişkin planlarını şakayla dile getirdiğini gülümseyerek ekledi.

“Teknik direktör oldukça coşkuluydu. Şaka yaparak, ‘Şimdi benim beş ay iznim var, sizin ise kulüplerinizde önünüzde yeni görevler var,’ dedi. Ama şaka bir yana, çok olumlu bir atmosfer vardı. Maça bu şekilde yön verebildiğimiz için çok mutluyduk. Kolay değildi. Daha başından itibaren kolay bir maç gibi hissettirmedi.”

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Geleceğe bakış ve gençlere övgü

Takımın Dünya Kupası'ndan bu yana izlediği yolu değerlendiren Tah, geçmişteki hayal kırıklıklarına takılıp kalmak yerine yeni ve olumlu anlar yaratmanın önemini vurguladı.

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“İnişlerden, çıkışlardan ve dip noktalardan geçmeye devam ediyorsunuz. Dünya Kupası kesinlikle bir dip noktasıydı. Ama sonrasında hayat yine devam ediyor. Kendiniz için yeniden olumlu anlar yaratmaya çalışmalı ve bunu başarmalısınız. Bugün doğru yönde atılmış büyük bir adımdı,” dedi Tah.

Genç oyuncuları da öven Tah şunları ekledi: “Gençler olağanüstü iş çıkardı. Brajan [Gruda], Derry [Scherhant]... Kolay değil. Sanırım Brajan ikinci maçına çıktı. Harika iş, harika bir zihniyet. Onlara görev verdiğinizde ne kadar kaliteli olduklarını açıkça görebiliyorsunuz.”

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Performansın sırrı

Tah, değerlendirmesini tamamlarken Hollanda'nın oyunda üstünlük kurmasını engelleyen belirleyici etkenin takımın taktik planı uygulayışı, özellikle de topu hızla geri kazanması olduğunu söyledi.

“Topu kaybettikten sonra hızla geri kazandığımızda, rakibin güçlenmesine fırsat verdiğimiz çok sayıda geçiş pozisyonuna yakalanmaktan kaçınabiliyoruz,” diye açıkladı Tah.

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“Bugün de bunu olağanüstü iyi yaptık. Karşı presimiz harikaydı. Bu, takım olarak bize çok yardımcı oluyor.”