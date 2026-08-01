Efsane Zinedine Zidane'ın taraftar üzerindeki etkisini yansıtan bir tabloda, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü koltuğundaki ilk maçının biletleri, satışa çıkmasının ardından bir günden kısa sürede tamamen tükendi.

Fransa, Avrupa Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında 2 Ekim'de İtalya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 80 bin seyirci kapasiteli köklü Stade de France'ın ev sahipliği yapacağı karşılaşma için milli takımın resmi hesapları biletlerin tamamen tükendiğini doğruladı.

Zidane, "Horozlar"ı 14 yıl boyunca çalıştıran Didier Deschamps'ın yerine görevi devralarak, Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine dönme yönünde büyük umutlar taşıyan yeni bir dönem başlatıyor.

Ancak Zidane'ın milli takımla teknik direktörlük kariyerinin fiili başlangıcı 25 Eylül'de Türkiye topraklarında olacak. Takım, 3 gün sonra aynı turnuva kapsamındaki ikinci karşılaşma için Belçika'ya gidecek.

Fransa Milli Takımı, "RMC" medya ağının aktardığına göre birinci kategoriden yalnızca sınırlı sayıda biletin kaldığı bir maçta, 5 Ekim'de Belçika'yı bu kez başkent Paris'te yeniden ağırlayacak.