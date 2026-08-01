Efsane Zinedine Zidane'ın taraftar üzerindeki etkisinin boyutunu yansıtan bir tabloda, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki ilk maçının biletleri satışa çıkarılmasının üzerinden bir günden az bir süre içinde tamamen tükendi.

Fransa, önümüzdeki 2 Ekim'de UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları kapsamında İtalya'yı ağırlamaya hazırlanıyor. 80 bin seyirci kapasiteli köklü Stade de France'ta oynanacak müsabaka için milli takımın resmi hesapları, kontenjanın tamamen dolduğunu doğruladı.

Zidane, "Horozlar"ı 14 yıl boyunca çalıştıran Didier Deschamps'ın yerine göreve gelerek, Avrupa ve dünya futbolunun zirvesine dönme yönünde büyük umutlar taşıyan yeni bir dönemi başlatıyor.

Ancak Zidane'ın milli takımla teknik direktörlük kariyerinin fiili başlangıcı 25 Eylül'de Türkiye topraklarında olacak. Ardından takım, aynı turnuva kapsamındaki ikinci karşılaşma için 3 gün sonra Belçika'ya gidecek.

Fransa Milli Takımı, "RMC" medya ağının aktardığına göre, 5 Ekim'de başkent Paris'te Belçika'yı yeniden ağırlayacak. Bu maç için ise birinci kategoriden yalnızca sınırlı sayıda bilet kaldı.