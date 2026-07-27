Yan Diomande'nin Real Madrid'e olası transferi, Barcelona'nın Alman ekibi Hoffenheim'ın yıldızı Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi kadrosuna katma hedefine doğrudan bir tehdit oluşturmaya başladı; zira Leipzig kendi geleceğini Fildişi Sahilli oyuncunun geleceğine bağladı ve bu karmaşık transfer, Blaugrana'yı ilk hücum hedefinden mahrum bırakabilir.

İspanyol "As" gazetesine göre, Alman kulübü Leipzig, Diomande'nin İspanya'nın başkentine transferinin tamamlanması halinde 23 yaşındaki Asllani'yi onun doğrudan alternatifi olarak kadrosuna katmakta kararlı. Bu senaryo Barcelona'yı son derece zor bir duruma sokuyor; özellikle de Katalan kulübü, Kosovalı forveti Ferran Torres'in en ideal alternatifi olarak görüyor.

Real Madrid ile Leipzig arasında Diomande hakkındaki müzakerelerin hız kazanmasıyla tablo daha da karmaşık hale geliyor. Kraliyet kulübü transferi önümüzdeki birkaç gün içinde bitirmeye çalışıyor; bu da Leipzig'in, Asllani'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesindeki 29 milyon euroluk serbest kalma bedelini derhal devreye sokmak için harekete geçeceği anlamına geliyor ve bu durum Barcelona'nın önündeki kapıyı tamamen kapatacak.

Blaugrana zamana karşı çetin bir yarış veriyor; çünkü önce, 2026 Dünya Kupası finalindeki parlak performansına rağmen kulüpteki geleceği belirsizleşen Ferran Torres'in durumunu netleştirmesi gerekiyor. Torres, bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini uzatma konusunda tereddüt ediyor ve Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid'in yoğun ilgisi söz konusu. Barcelona ancak bundan sonra resmi olarak Asllani'ye yönelebilir.

Asllani'nin Leipzig'e katılmaya prensipte onay vermesine rağmen, geçen sezon Hoffenheim ile 35 maçta 11 gol atıp 8 asist yapan Kosovalı forvet, Barcelona'dan gelecek resmi bir teklifi bekleyerek nihai kararı verme konusunda temkinli davranıyor. Bu, Katalan kulübü somut bir teklif sunması halinde Camp Nou'ya transfer olmayı tercih ettiğinin açık bir işareti.

Ancak en büyük sorun, Leipzig'in oyuncuya durumunu netleştirmesi için güçlü bir baskı yapmasında yatıyor; özellikle Alman kulübü, Diomande'nin Madrid'e gitmesine izin vermeden önce alternatifini garantiye almak istiyor. Bu da Barcelona'nın önündeki fırsat penceresinin geçen her saatle birlikte tehlikeli biçimde daraldığı anlamına geliyor.

Bu karmaşık denklem, Barcelona yönetimini iki zor seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Ya Torres dosyasını hızla çözüp resmi bir teklifle derhal Asllani'ye yönelmek, ya da Real Madrid'in Diomande'yi kadrosuna katmayı başarması ve Leipzig'in alternatif transferini hızla bitirmek için harekete geçmesi halinde en önemli hücum hedefini kaybetme riskini göze almak.