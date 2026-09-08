İspanyol ekibi Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin fiziksel durumu hakkında son açıklamalarda bulunarak, oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle henüz tam kondisyonuna ulaşmadığına dikkat çekti.

Teknik direktör, Ezzalzouli'nin son maçlardan uzak kalmasının sebebinin bu sakatlıktan kaynaklanan ağrıların sürmesi olduğunu belirterek, sahalara dönüşünün önümüzdeki günlerde göstereceği iyileşmeye bağlı olduğunu vurguladı.

Faslı Hesport sitesi, Pellegrini'nin sözlerini şöyle aktardı: "Abdessamad henüz tam iyileşme aşamasına ulaşmadı." Teknik direktör, diz sakatlığını "karmaşık" olarak nitelendirerek, sakatlığın oyuncuya belirgin bir rahatsızlık verdiğini belirtti.

Şilili teknik adam, oyuncunun sakatlığın etkilerini geride bırakıp kısa süre içinde tam gücüne kavuşmasını, böylece takım kadrosunda seçilebilir hale gelip müsabakalarda yer alabilmesini istediğini dile getirdi.

Ezzalzouli, önemli bir dönemde Betis'te forma giymemeyi sürdürüyor; zira takım, bu akşam Salı günü Fransız ekibi Lille'e konuk olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.