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Real Sociedad v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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"Karmaşık": Pellegrini, Ezzalzouli'nin durumuyla ilgili son gelişmeleri açıkladı

Lille - Real Betis
Lille
Real Betis
Şampiyonlar Ligi
Villarreal - Real Betis
Villarreal
La Liga
M. Pellegrini
A. Ezzalzouli
Fransa
İspanya
Şili
Fas

Endülüs ekibi Lille'e karşı Avrupa mücadelesine hazırlanıyor

İspanyol ekibi Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini, Faslı Abdessamad Ezzalzouli'nin fiziksel durumu hakkında son açıklamalarda bulunarak, oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle henüz tam kondisyonuna ulaşmadığına dikkat çekti.

Teknik direktör, Ezzalzouli'nin son maçlardan uzak kalmasının sebebinin bu sakatlıktan kaynaklanan ağrıların sürmesi olduğunu belirterek, sahalara dönüşünün önümüzdeki günlerde göstereceği iyileşmeye bağlı olduğunu vurguladı.

Faslı Hesport sitesi, Pellegrini'nin sözlerini şöyle aktardı: "Abdessamad henüz tam iyileşme aşamasına ulaşmadı." Teknik direktör, diz sakatlığını "karmaşık" olarak nitelendirerek, sakatlığın oyuncuya belirgin bir rahatsızlık verdiğini belirtti.

Şilili teknik adam, oyuncunun sakatlığın etkilerini geride bırakıp kısa süre içinde tam gücüne kavuşmasını, böylece takım kadrosunda seçilebilir hale gelip müsabakalarda yer alabilmesini istediğini dile getirdi.

Ezzalzouli, önemli bir dönemde Betis'te forma giymemeyi sürdürüyor; zira takım, bu akşam Salı günü Fransız ekibi Lille'e konuk olarak Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

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