Karmaşık hesaplarla yüzleşmek… Cezayir ve Avusturya neden galibiyeti tercih etmeyebilir?

Gözler, 2026 Dünya Kupası 10. Grubu’nun son turunda Cezayir ile Avusturya arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, eleme açısından belirleyici görünse de, aynı zamanda her iki takımı da ikinci sırayı garantilemek için harekete geçmeden önce iki kez düşünmeye itebilecek tuhaf bir çelişki barındırıyor.

Her iki takım da son maça 3'er puanla giriyor. Cezayir, Arjantin'e 3-0 yenildikten sonra Ürdün'ü 2-1 mağlup ederken, Avusturya ise Ürdün'ü 3-1 yenerek turnuvaya başladıktan sonra Arjantin'e 2-0 mağlup oldu.

Geleneksel hesaplamalara göre her iki takımın da eleme biletini kovalaması gerekse de, Fransız RMC ağının yayınladığı bir rapora göre, 48 takımın katıldığı yeni turnuva sistemi, özellikle eleme turlarının gidişatı açısından daha karmaşık senaryolar ortaya çıkardı.

İkinci sıra, İspanya ile karşılaşmaya yol açabilir

Mevcut kura düzenine göre, 10. grubun ikincisi, 32'li turda 8. grubun birincisiyle eşleşecek. İspanya, Uruguay ile oynayacağı son maç öncesinde liderliği resmi olarak garantilememiş olsa da, bu pozisyonu almaya doğru ilerliyor.

Bu senaryo, ikinci sırayı her zamankinden daha az cazip hale getiriyor; özellikle de mevcut hesaplamalara göre üçüncü sırayı alan takımın nispeten daha kolay bir yol izleyebileceği düşünülüyor.

Bu grubun üçüncü sıradaki takımı tur atlarsa, 32'li turda D Grubu'nu lider olarak tamamlayan ABD ile karşılaşabilir; bir sonraki tura yükselirse Mısır ile Çek Cumhuriyeti arasındaki maçın galibi ile ya da Yedinci Grup'un lideri ile karşılaşabilir; bu pozisyonu son tur öncesinde Mısır milli takımı işgal ediyor.

Ayrıca üçüncü sıradaki takım, şu anda Kanada’nın lider olduğu İkinci Grup’un birincisiyle ya da şu anda Kolombiya’nın lider olduğu 11. Grup’un birincisiyle karşılaşabilir.

Ancak bu senaryo, üçüncü sırayı alan takımı son grubun lideri olan İngiltere ile de karşı karşıya getirebilir.

Üçüncü sırayı alan takımı büyük bir tehlike bekliyor

Bununla birlikte, grubu üçüncü sırada bitirmeyi hedeflemek garantili bir seçenek değildir; zira bu durumda tur atlama, 12 grubun üçüncü sırasını alan en iyi 8 takım arasında yer almaya bağlıdır.

İstatistiksel tahminlere göre, ilk turu 3 puan ve (-1) gol farkıyla tamamlayan bir takımın tur atlama şansı %84,2 iken, gol farkı (-2) olduğunda bu oran %63,4’e, (-3) olduğunda %63,4’e, (-4) olduğunda ise sadece %26,9’a düşer.

Avusturya, daha iyi gol farkı sayesinde bu hesaplamalarda açık bir üstünlüğe sahip; Football Meets Data’ya göre, Avusturya’nın son 32’ye kalma şansı %97,5 iken, Cezayir’inki %82,9.

Rakamlar ayrıca, Avusturya’nın grubu üçüncü sırada bitirme olasılığının %27,7, Cezayir’in ise %72,3 olduğunu gösteriyor. Bu durumda, en iyi üçüncü takımlar arasında tur atlama şansı Avusturya için %25,2, Cezayir için ise %55,2’ye ulaşıyor.

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Beraberlik iki ucu keskin bir kılıç

Beraberlik sonucu, gol farkı üstünlüğü sayesinde ikinci sırayı garantileyen Avusturya için daha avantajlı bir seçenek gibi görünüyor; ancak Cezayir için durum farklı ve kendilerini daha karmaşık bir durumda bulabilirler.

Beraberlikle yetinme ya da eleme hesaplarına göre oynama girişimi, “Çöl Savaşçıları”nın aleyhine dönebilir; zira bir mağlubiyet, turnuvadan elenme ihtimalini önemli ölçüde artıracaktır. Tahminlere göre böyle bir senaryo, %44,8’e varan bir elenme olasılığına yol açabilir.

Durum ne kadar karmaşık olsa da, her iki takım da beklenen maç öncesinde önemli bir avantaja sahip. Karşılaşma, diğer tüm grup maçlarının tamamlanmasının ardından oynanacak; bu da teknik ekiplerin, en iyi üçüncü takımlar arasında tur atlamayı garantilemek için gerekli puan ve gol farklarını tam olarak bilecekleri anlamına geliyor.