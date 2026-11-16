Karmaşık hesaplar ve ufukta bir sürpriz: Barcelona'nın Avrupa kadrosunda tansiyon yükseliyor

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin kritik bölümüne kadroyla ilgili birçok meseleyle giriyor. Kayıtlı isimlerde değişiklik yapılabilecek tarihin yaklaşması, kulübün altyapısından iki yeteneğin önümüzdeki turlarda forma giymesinin önünü açabilir.

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Katalan ekibi, Paris Saint-Germain karşısındaki tek yenilgisinin yanında 3 galibiyet aldığı lig aşamasında Slavia Prag, Manchester City, Sporting Lizbon ve Como ile oynayacağı 4 maç daha bulunuyor.

Bu aşamanın 28 Ocak'ta sona ermesi ve 4 Şubat'taki son tarihin yaklaşmasıyla birlikte Barcelona, Avrupa kadrosuna 3 yeni oyuncu kaydettirebilecek.

Genç yeteneklerin durumunu B listesi belirliyor

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre UEFA kuralları, oyuncuların iki listeye ayrılmasını zorunlu kılıyor. Birinci liste takıma kayıtlı oyunculardan oluşurken ikinci liste, belirli şartları yerine getiren genç oyunculara ayrılıyor. Bu şartların başında ise 15 yaşından itibaren en az iki yıl kulüpte bulunmuş olmak geliyor.

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Barcelona'nın 2026-2027 sezonu B listesinde Jordi Bisquer, Landri Ferrer, Guillem Victor, Alex Campos, Brian Fariñas, Orian Goren, Pedro Villar ve Shane Kluivert yer aldı.

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A listesinde ise A takım oyuncularının yanı sıra Jesse Bisiwu ve Hamza Abdelkarim bulunuyor. Kulüpte iki yılı doldurmadıkları için ikinci listeye kayıt şartlarını karşılayamayan bu iki isim için teknik direktör Hans Flick'in onlardan yararlanabilmesinin tek yolu, birinci listeye dahil edilmeleriydi.

Ibrahima Tounkara ve Hafiz Gariba fırsat bekliyor

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Şu an için Şampiyonlar Ligi'nde forma giyemeyen başka isimler de dikkat çekiyor. Bunların başında, B listesine kayıt şartlarını karşılamayan Ibrahima Tounkara ve Hafiz Gariba geliyor.

Tounkara, La Masia akademisinde iki yıldan uzun süre geçirmiş olsa da gerekli süre içinde 15 yaş şartını sağlayamadı ve bu nedenle bu yoldan yararlanamıyor.

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19 yaşındaki Gariba için ise durum farklı: Oyuncunun Barcelona akademisine katılmasının üzerinden henüz iki yıl geçmedi.

İki oyuncunun bir sonraki aşamada forma giyebilmesi için A listesine kaydedilmesi gerekiyor. Bu, Barcelona'nın ocak ayı sonunda başvurabileceği bir seçenek. Ancak bunun için izin verilen azami sınır olan 25 oyuncuya zaten ulaşmış mevcut listenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

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Olası bir ayrılık kapıyı aralayabilir

Barcelona yönetimi, iki oyuncuya yer açmak için ister bazı isimlerden vazgeçerek ister kış transfer dönemindeki olası değişikliklerden yararlanarak mevcut seçenekleri değerlendirmek zorunda kalacak.

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Önümüzdeki dönemde hareketlilik yaşanabilecek isimler arasında Alejandro Balde öne çıkıyor. Takıma katılacak herhangi bir yeni oyuncunun durumu da Avrupa kadrosunun şeklini belirlemede etkili bir faktör olmaya devam edecek.

Dolayısıyla Tounkara ve Gariba'nın kaydı, Flick'in yalnızca teknik bir kararı olmayacak. Bu süreç; izin verilen oyuncu sayısı, listeden çıkarılabilecek isimler ve belirlenen süre dolmadan önce gerçekleşebilecek transferler konusunda hassas hesaplar gerektirecek.