Barcelona, Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ile anlaşma hayalinden vazgeçmedi ve bu yüzden Barça'nın sportif direktörü Deco, bu karmaşık transferin son rötuşlarını yapmak amacıyla Arjantinli forvetin menajeriyle bir görüşme düzenlemek için Madrid'e gitti.

Julian Alvarez meselesi hâlâ Barcelona içinde tartışmalara yol açıyor; zira haftalardır Arjantinli forvetin ismi, hücum seçeneklerini güçlendirmeyi amaçlayan Katalan kulübünün öncelik listesinin başında yer alıyor.

Manchester City'den Atletico Madrid'e katılmasının ardından, 2022 Dünya Kupası şampiyonu kısa sürede İspanya Ligi'nin en dikkat çeken forvetlerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı ve Blaugrana yönetiminin başlıca hedefi hâline geldi.

Ancak diğer tarafta Atletico Madrid'in tutumu son derece net; Madrid kulübü, teknik direktör Diego Simeone'nin sportif projesinde temel bir yapı taşı olarak görülen bir oyuncudan ayrılmaya niyetli değil.

Bu karmaşık duruma rağmen Barcelona girişimlerinden vazgeçmeyi reddediyor ve bir çözüm bulmak için perde arkasında çalışmayı sürdürüyor.

Katalan basınına göre Barcelona'nın sportif direktörünün, yardımcısı Joao Amaral eşliğinde, Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo ile son derece gizli bir toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

Bu toplantı, Katalan kulübünün iletişimi sürdürme ve fırsat doğması hâlinde olası bir hamleye hazır olma arzusunu ortaya koyuyor.

"Sport" gazetesine göre bu toplantı, Barcelona yönetiminin aylar boyunca geliştirdiği ve Arjantinli forveti hâlâ en yüksek öncelik olarak gördüğü stratejide yeni bir adımı temsil ediyor.

Bununla birlikte, Madrid'deki bu toplantı yakın bir anlaşmanın ya da tamamlanmış bir transferin göstergesi olarak yorumlanmamalı.

"Sport" gazetesine göre görüşmeler her şeyden önce, farklı tarafların bir sonraki adımları netleştirmesini ve son derece karmaşık olması beklenen bir sürecin tamamlanma ihtimallerini analiz etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Barcelona, oyuncunun ve ekibinin tutumunu tam olarak öğrenmek istiyor; aynı zamanda Atletico Madrid'in kararlı duruşu karşısında olası çeşitli senaryolara hazırlanıyor.

Katalan kulübü yönetimi, oyuncunun Camp Nou'ya katılma isteğinin büyük bir avantaj oluşturabileceğini düşünüyor; ancak bu kişisel arzunun tek başına, temel oyuncularından birini kaybetmek istemeyen Madrid kulübüyle müzakere kapısını açmaya yetmeyeceğinin de farkında.

Bu toplantı ayrıca Barcelona ile Julian Alvarez'in ekibi arasındaki stratejik uyumu güçlendirmeyi de amaçlıyor; Blaugrana yetkilileri, koşullarda yaşanabilecek herhangi bir değişikliğe hazırlanmak için Fernando Hidalgo ile yakın bir ilişki sürdürmek istiyor.

Amaç, Atletico Madrid'i ikna edebilecek ya da önümüzdeki aylarda durumda yaşanabilecek olası gelişmelerden yararlanabilecek bir plan hazırlamak.

Barcelona başkanı Joan Laporta ve Deco, özellikle iki kulüp arasındaki karmaşık ilişki nedeniyle yolun hâlâ engellerle dolu olduğunun farkında; ancak kapıyı tamamen kapatmanın büyük bir risk olacağına inanıyorlar ve fırsat elverdiği sürece Barcelona, Julian Alvarez ile büyük bir transferi tamamlama girişiminde temkinli bir şekilde ilerlemeyi sürdürmeyi amaçlıyor.