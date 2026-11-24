Eski bek Alessandro Florenzi, 2020-21 sezonunda Paris Saint-Germain'de kiralık oynadığı döneme damga vuran yoğun Şampiyonlar Ligi takıntısını anlattı. Eski kulüplerinden ikisinin Avrupa'daki karşılaşması öncesinde İtalyan futbolcu, Thomas Tuchel'in Chelsea ile kazandığı zaferin neden kendisine “karma” gibi geldiğini ve Luis Enrique'nin Paris ekibini nasıl dönüştürdüğünü açıkladı.

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Florenzi, PSG'deki çalkantılı kiralık dönemini anlattı

Florenzi, PSG'nin Roma ile Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde kulüpte geçirdiği olaylı tek sezonu anlattı. 2020-2021 sezonu için Roma'dan Fransız başkentine kiralanan İtalyan futbolcu, Avrupa'da kupa kazanma hedefine yoğun biçimde odaklanılan bir yıl yaşadı. PSG, sonunda üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmadan önce Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasında birçok acı elenme yaşamıştı.

En derin izlerden biri Florenzi'nin orada bulunduğu dönemde oluştu: Fransız devi, yarı finalde Manchester City'ye 2-1 ve 2-0 yenilerek elendi. L'Equipe ile yaptığı röportajda Florenzi, Avrupa'da başarıya ulaşma hedefinin soyunma odasındaki herkesi nasıl etkisi altına aldığını anlattı. Bu yoğun odaklanma, inişli çıkışlı sezonda ligdeki üstünlüklerine mal oldu.

Tuchel'in ayrılığı için “karma” yorumu

2020-2021 sezonu, PSG'nin aralık ayında görevden aldığı Tuchel'in yönetiminde başladı. Paris kulübünün yönetimi açısından acı bir tesadüfle Alman teknik direktör, aynı sezonun ilerleyen bölümünde Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Florenzi, “O dönemde PSG henüz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamıştı ama başkanın büyük bir şey inşa etmek istediği görülüyordu. Takıntıları Şampiyonlar Ligi'ydi. Lig şampiyonluğuna mal olan da şüphesiz buydu; o sezon yalnızca Şampiyonlar Ligi'ni düşündük. Yarı finalde Manchester City'ye elendik, Tuchel ise finalde kupayı kazandı. Karma işte! Ama Paris'e dair çok güzel anılarım var ve ilk kupalarımı orada kazandım” dedi.

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Florenzi'ye göre değişimin mimarı Enrique

PSG, yıllarca ligdeki gücünü Avrupa'da da şampiyonluğa dönüştürmekte zorlandı. Florenzi, kulüp içinde köklü bir değişim yaşanması hâlinde PSG'nin sonunda Avrupa'yı fethedeceğine hep inanmıştı.

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Futbolu bırakan savunmacı, “Kendi kendime, PSG'nin sonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağını söyledim, evet, ama bunun için bir şey olması gerekiyordu. O şey de Luis Enrique. Onunla birlikte artık aynı kulüp değiller” diye açıkladı.

Enrique yönetiminde PSG, daha önce kendisini geride tutan psikolojik yükten kurtuldu. İspanyol teknik direktörün kazandırdığı yeni kimlik, kulübü üst üste iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

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Eski savunmacı PSG-Roma maçını izleyecek

Futbolculuk kariyerinde iki kulübün de formasını giyen Florenzi için çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının özel bir anlamı var. PSG, Roma'yı Parc des Princes'te ağırlayacak . Maç, turnuvanın beşinci haftasında oynanacak.