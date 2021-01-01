Karl-Heinz Rummenigge: Salah Afrika'nın Messi'si!

Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı Afrika'nın Messi'si olarak nitelendirdi.

Liverpool'a transfer olduğu 2017'den bu yana gittikçe popüler bir futbol ikonu haline gelen Salah Mısır'da bir süperstar olarak görülürken, çok kısa bir süre içerisinde kıtanın en popüler sporcularından biri haline gelmişti.

Jürgen Klopp'un Liverpool'a kazandırdığı şampiyonlukta da kilit rol oynayan Salah, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 maçta 23 gol, 12 asistlik katkı yaparak takımının başarılarında büyük bir pay sahibi olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun bu performansını öven Rummenigge, Salah'ın yaptıklarıyla futbolun en iyi isimleriyle karşılaştırılabilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Salah'ın dünyanın en iyi takımlarında forma giyebilecek kapasitede olduğunu belirten Alman futbolunun efsane ismi, "Salah şu ana dek yaptıklarıyla Messi ve Ronaldo ile karşılaştırılabilecek bir seviyede olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

Bayern ilgilenmiyor

Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve Barcelona ve Real Madrid'in de yakın ilgi gösterdiği yıldız oyuncunun Bayern Münih'e transfer olma ihtimalini de değerlendiren Rummenigge, Salah'a olan hayranlığına rağmen kulübün bu yönde bir girişiminin olmayacağını söyledi.

Messi çok daha önde

Kulüp kariyerinin 200'üncü golünü atmaya oldukça yakın olan Salah'ın bu hedefine karşılık olarak Messi geçtiğimiz günlerde 650'nci golünü geride bırakmıştı. Messi'nin 10 La Liga şampiyonluğuna karşılık bir Premier Lig ve iki İsviçre Ligi şampiyonluğu kazanan Salah, Messi'nin dört defa kaldırdığı Şampiyonlar Ligi kupasını da bir kez kaldırma başarısı gösterdi.