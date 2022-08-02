Kulübün eski başkanı, her iki oyuncuyu da "üst düzey" olarak görmüyor.

Bayern Münih'in eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Bavyera takımını yaz transfer döneminde Sadio Mane ve Matthijs de Ligt'e verdiği yüksek paralar nedeniyle eleştirdi.

Bayern, Liverpool'a Mane için 32 milyon euro (27 milyon £/34 milyon $) ücret ödedi ve Liverpool'un eski yıldızı yaklaşık 15 milyon euro maaş alacak. Bu da onu Allianz Arena'nın en çok kazananlarından biri yapıyor.

Bu arada, De Ligt, Juventus'tan Bundesliga şampiyonuna 67 milyon euro (57 milyon £ / 69 milyon $) bonservis ücreti karşılığında geldi. Bu ücret bonuslarla birlikte 77 milyon euro'yu bulacak.

Rummenigge, Sadio Mane ve Matthijs de Ligt'in transferleri hakkında ne dedi?

Rummenigge, Sportbuzzer için yazdığı köşe yazısında, Bayern'in gerçekleştirdiği transfer faaliyetinden duyduğu memnuniyetsizliği açık bir şekilde ifade etti.

"Hasan Salihamidzic yaz transferleri için neden son zamanlarda övüldü? Dürüst olmak gerekirse, bu sevinç korosuna katılamıyorum.

"Sadio Mane ve Matthijs de Ligt'e saygı duymakla birlikte, onların benim için birinci sınıf oyuncular olmadığını düşünüyorum. Elbette Mane, Bundesliga'da iyi işler yapacak ve gollerini atacak ama o 30 yaşında ve ben bu transferi yapmazdım."

Eski Alman millî oyuncu, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un, eğer oyunun zirvesinde olsaydı, yıldızının Anfield'ı bu kadar kolay terk etmesine izin vermeyeceğini düşünüyor.

"Aksi olsaydı, Jürgen Klopp, forvet oyuncusunu Liverpool'da tutmak için kesinlikle daha çok savaşırdı."

66 yaşındaki eski oyuncu ayrıca De Ligt'i savunmanın kilit adamı olarak atamanın riskli bir hamle olduğunu ve kulübün yerli rakip Borussia Dortmund'a satılan Niklas Süle'ye bağlı kalması gerektiğini söyledi.

"De Ligt konusunda daha da şüpheliyim. Tabii, o sadece 22 yaşında. Ancak Juventus'taki son üç sezonda zaman kaybetti."

"Ajax'taki kariyerine başladıktan sonra daha da gelişebilmeliydi. Onu Bayern'in savunma şefi ilan etmek bence çok cüretkar. Niklas Süle'yi takımda tutabilirlerdi."

Peki ya Noussair Mazraoui?

Bayern ayrıca Faslı defans oyuncusu Noussair Mazraoui'yi Ajax'tan ücretsiz transfer etmeyi başardı. 24 yaşındaki oyuncu, dört yıllık bir anlaşma imzaladı ve sağ bek pozisyonuna geçecek.

Mazraoui, Hollanda devi için 137 üst düzey maçta 10 gol attı. Üç Eredivisie şampiyonluğu ve iki Hollanda Kupası kazandı.

Rummenigge, oyuncunun performanslarından etkilendi ve onu PSG'den Achraf Hakimi ile karşılaştırdı.

"De Ligt ve Mane'nin gölgesinde Noussair Mazraoui, Münih'ten gerçek bir kral transferine dönüşebilir.

"Bana biraz şu anda Paris St. Germain'de oynayan eski Dortmund oyuncusu Achraf Hakimi'yi hatırlatıyor. Mazraoui, Bayern'e sağ kanatta çok yardımcı olacak."

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