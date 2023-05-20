Karl-Heinz Rummenigge: Manchester City’nin favori olması Inter için avantaj

Inter’in eski forveti ve Bayern Münih’in efsane ismi Karl-Heinz Rummenigge, Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter-Manchester City finali öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’a konuşan Rummenigge, Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi ve futbol direktörü Beppe Marotta’nın takıma olan katkısını övdü.

“Manchester City hiç şüphesiz finale favori olarak çıkacak ama bunun Inter için bir avantaj olacağını düşünüyorum.

Inter rakibine zarar verebilir ve sadece bir maçtan ibaret bir finalde kupayı kazanabilir. Inter finalde olmayı kesinlikle hak etti ve onların başarısı beni Bayern’in başarısı gibi sevindirdi. I

nter çok fazla para harcayan takımların arasından sıyrıldı ve düşük bir transfer harcamasıyla finale uzandı. Marotta olağanüstü bir futbol direktörü.

Diğer yandan Pep Guardiola’nın finale çıkmasına da sevindim çünkü o da iyi bir arkadaşım. 12 yıldır bu kupayı kazanmaya çalışıyor.

Sezon başında kimse Inter'e şans tanımıyordu ama Lautaro gibi Dünya Kupası’nı kazanan bir santrfora sahipler. Dzeko her zaman büyük bir tehlike ve Lukaku her maçta fark yaratabilecek bir unsur.

Inter yarı finalde Milan’a karşı yaptığı savunmayı tekrarlarsa bir şansı olacak. Pep güzel futbol oynatmak isteyen bir teknik direktör ve oyuncuları da onu takip ediyor. Eğer bunu ellerinden alırsanız, Manchester City’yi raydan çıkartabilirsiniz.

Guardiola ile Bayern’de birlikte çalıştık. Lig maçımızdan önceki son antrenmanı sahadan izlerdim. O takımını maça hazırlama konusunda tüm detaylara hakim bir teknik direktör.

Ayrıca harika bir insan ve iyi bir arkadaş. Münih’e geldiğinde eşlerimizde birlikte yemeğe çıkıyoruz ama futbolu çok sevdiği için üç saat boyunca futbol konuşuyoruz.

Final için İstanbul’da olmaya çalışacağım. Inter için Milano’da geçirdiğim üç yıl hayatımın en iyi dönemlerinden biriydi bu yüzden kesinlikle duygularımı saklamayacağım"