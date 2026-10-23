“Karizması var!” Mikel Arteta, Arsenal'da Declan Rice'tan neyin özellikle istendiğini açıkladı

Arteta, orta sahada liderlik çıtasını yükseltiyor
Arsenal, Everton'ı Emirates Stadyumu'nda ağırlamaya hazırlanırken teknik direktör Mikel Arteta, orta saha oyuncusu Declan Rice'ın takım üzerindeki artan etkisine dikkat çekti. Arteta, Rice'ın sahadaki fiziksel ve teknik katkılarının ötesinde, duygularını tamamen kontrol edebilmesine büyük önem veriyor.
Arsenal, Bayern Münih'le oynadığı ve dirençli bir performans sergileyerek 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından, tüm kulvarlardaki beş maçlık yenilmezlik serisini uzatmak için hafta sonu karşılaşmasına çıkacak.
Arteta, Arsenal'in Premier Lig ve Avrupa'daki zorlu mücadeleleri sürdürürken üst düzey liderliğe ihtiyaç duyduğuna inanıyor.
Arteta, Rice'tan karizma ve sahada ağırlığını koymasını istiyor
Basın mensuplarına konuşan Arteta, İngiltere millî takım oyuncusundan tam olarak hangi özellikleri beklediğini açıkladı: “Declan'ın duygusal hâkimiyet ve kontrol konusunda ilerleme kaydettiğini gerçekten görüyorum” dedi.
“Bunu yapmasını istiyorum çünkü onu tanıyorum, karizmasını biliyorum.”
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Teknik direktör, “Özellikle işler istediğimiz gibi gitmediğinde ve hâlâ hedefimizin peşindeyken çıtayı belirlemek, takımda o inancı ve kararlılığı oluşturmak bence çok önemli” diye ekledi.
Orta sahadan gol katkısı ve hücumda agresiflik beklentisi
Arteta, orta saha oyuncularının hücum bölgesinde maçlara etki etme konusundaki ortak sorumluluğunu da vurguladı. Martin Odegaard ve Bruno Guimaraes gibi Rice da ceza sahasına doğru ileri çıkmaya teşvik ediliyor.
Arteta, “O gün oynadıkları pozisyonla bağlantılı olarak ihtiyacımız olan şey, bunu yapma özgürlüğüne ve özellikle rakip savunmanın içine girip rakibe zarar verme agresifliğine sahip olmaları” dedi.
Bu taktiksel esneklik, Arsenal'in David Moyes'un Everton'ından beklenene benzer dirençli savunma bloklarını aşmasını sağlıyor.
Arsenal, yoğun fikstür öncesinde ivme kazanmak istiyor
Rice'ın sahada takımın zihinsel gücüne dayanak olmasıyla Arsenal, Kuzey Londra'da üç puan daha almayı hedefliyor.
Arsenal'i altı günde üç maçlık zorlu bir fikstür bekliyor. Bu süreç, Arteta'nın kadrosunun zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını sınayacak.
Arsenal, ülke içindeki başarı hedefini sürdürürken cumartesi öğleden sonra GMT 14.00'te Everton karşısında sahaya çıkacak.