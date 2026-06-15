Kariyerinin sonu mu? İspanyol yıldız, cinsel suçlardan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Valensiya Temyiz Mahkemesi, Elche kulübünün İspanyol forveti Rafa Mir’e, 2024 yılının Eylül ayında, oyuncu Sevilla’dan kiralık olarak Valensiya’da forma giydiği dönemde meydana gelen olaylarla ilgili olarak ağır cinsel saldırı suçlamasından suçlu bulunmasının ardından 8 buçuk yıl hapis cezası verdi.

İspanyol basınının Pazartesi günü aktardığına göre, Valensiya Temyiz Mahkemesi Dördüncü Dairesi, 10 buçuk yıl hapis cezası talep eden savcılığın önerisini kabul etmedi ve Mir'i cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı; ayrıca saldırı ve darp suçlarından 18 ay daha hapis cezası verdi.

Mahkeme, kararın üst mahkemelere temyiz edilebileceğini de vurguladı.

Karar ayrıca, sanığın 10 yıl boyunca kurbana 500 metreden fazla yaklaşmamasını ve kurbana verdiği fiziksel zararlar için 14 bin avro, psikolojik zararlar için ise 50 bin avro tazminat ödemesini öngörüyor.