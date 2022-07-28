Kariyerinin en zorlu günlerini geçiren Pique'ye Puyol'dan destek: "Onun seviyesinde çok az savunmacı var"

Özellikle Andreas Christensen ve Kounde'nin son gelişiyle birlikte yaş da Pique'nin lehine değil.

Gerard Pique için son zamanlarda işler pek iyi gitmedi. Uzun yıllardır partneri Shakira'dan ayrılması büyük ölçüde manşetlere hakim oldu.

Öte yandan Barcelona defans oyuncusu Pique'nin takımdaki yeri de sorgulandı. Bazıları Jules Kounde'nin Sevilla'dan gelişinin onu yedek kulübesine çekebileceğini öne sürüyor.

Ne söylendi?

Ancak kulüp efsanesi ve Pique'nin eski takım arkadaşı Carles Puyol, yıldız stoperi savundu.

Puyol, "Soyunma odasını bu kadar çok oyuncuyla paylaştığım için şanslıydım ve Gerard şüphesiz en rekabetçi olanlardan biri."

"Geçen yıl kulüpteki en iyi oyunculardan biriydi ve çok fazla rahatsızlık içinde çok maç oynadı ve takıma yardım etmek için kendini zorladı.

"Gelecek yıl yüzde 100'ünde olursa, dünyada onun performans düzeyine ulaşabilecek çok az savunma oyuncusu var.

"Bu takım güçleniyor ve bu rekabet herkesi geliştirecek. Takım için olumlu bir durum."

Pique, neden zorlu günler geçiriyor?

Marca'ya göre; Pique, son olaylardan sonra artık Xavi'nin güvenine sahip değil.

Özellikle Andreas Christensen ve Kounde'nin son gelişiyle birlikte yaş da onun lehine değil.

Bir sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklara başlayamayan Pique son birkaç haftadır sahalardan uzak konumda.

Bu, ilk 11'deki statüsünü etkileyebilecek başka bir aksilik. Fiziksel durumunu da göz önünde alırsak Pique için sezon iyi başlamıyor.

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