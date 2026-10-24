"Kariyerinin en kötüsü": Mourinho, Barcelona karşısındaki ilk El Clasico'sunda nasıl bir performans sergiledi?

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, yarın Barcelona'ya karşı Camp Nou'da oynanacak El Clasico'ya, Katalan ekibine Merengues'in teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta yaşadığı kabusu tekrarlamamayı umarak girecek. O maçta ağır bir yenilgi almış ve bunu o dönem "kariyerindeki en kötü" yenilgi olarak nitelendirmişti.

Jose Mourinho'nun El Clasico'daki başlangıcı umduğu gibi olmamıştı; zira İspanya Ligi'nin 13. haftasında, 29 Kasım 2010'da Camp Nou'da Barcelona'ya 5-0 mağlup olmuştu. Bu maç, teknik direktör Pep Guardiola'nın takımıyla rekabet etmek için önünde duran meydan okumanın boyutunu gözler önüne sermişti.

Real Madrid o maça, ligin ilk 12 haftasında mağlubiyet görmeden girmişti; Mourinho da 2010 yazında görevi devralmasından bu yana kraliyet ekibiyle resmi hiçbir maç kaybetmemişti.

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Ancak Barcelona El Clasico'da üstünlüğünü erken dakikalarda ortaya koydu; Xavi Hernandez 10. dakikada skoru açarken, Pedro Rodriguez 18. dakikada ikinci golü ekledi ve ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Mourinho, Mesut Özil'in yerine Lassana Diarra'yı oyuna alarak ilk değişikliğini yaptı, ancak bu değişiklik Katalan üstünlüğünü durduramadı. David Villa, Lionel Messi'nin iki kritik pasından yararlanarak 55 ve 58. dakikalarda art arda iki gol kaydetti; ardından Jeffren Suarez, uzatma dakikalarının birinci dakikasında beşinci golü ekleyerek skoru belirledi.

Maçın istatistikleri iki dev arasındaki farkın boyutunu gösterdi; Barcelona topla oynama oranında yüzde 66'ya karşılık Real Madrid'in yüzde 34'ünü elinde tutarken, kraliyet ekibinin yalnızca 5 şutuna karşılık 15 kez şut çekti. Ayrıca 6 topu direk ve üst direğe nişanlarken, Real Madrid'in yalnızca iki şutu vardı.

Maçın son dakikalarında, Sergio Ramos'un Carles Puyol'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görmesiyle Merengues için işler daha da kötüye gitti.

Maçın ardından Mourinho, Barcelona'nın üstünlüğünü kabul etti ve yenilgiyi o dönem teknik direktörlük kariyerinin en kötüsü olarak nitelendirdi; takımının son derece kötü oynadığını, rakibinse olağanüstü bir performans sergilediğini vurguladı.



