Kariyerinin en iyi performansı… Muhammed Salah, efsanelerini ezip geçerek Liverpool’dan veda etti

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İngiliz kulübü Liverpool’dan ayrılırken, kulüp tarihinin zirvesine yerleştiren bazı rekorlar bıraktı.

Salah, Anfield'da geçirdiği 9 yılın ardından geçen sezonun sonunda Liverpool'dan ayrıldı. Bu süre zarfında birçok şampiyonluk kazandı; bunların en önemlileri iki kez İngiltere Şampiyonası ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuydu.

Liverpool haberlerini takip eden "thisisanfield" sitesine göre, Mısırlı yıldız, 400'den fazla maça çıkan oyuncular arasında kulüp tarihindeki en yüksek maç galibiyet yüzdesine sahip isimdir.

"Mo", "Kırmızılar" ile çeşitli turnuvalarda 442 maça çıktı ve bunların 276'sını kazanarak %62,4'lük bir galibiyet oranı elde etti; bu, Liverpool tarihindeki en yüksek oran.

Salah, 515 maçta 308 galibiyetle %59,8'lik bir oran elde eden Kenny Dalglish'i, 620 maçın 364'ünü kazanarak %58,7'lik bir oran yakalayan Alan Hansen'i ve maçlarının %58,5'ini kazanan eski takım arkadaşı Jordan Henderson'ı geride bıraktı.

Bu 442 maçta Mısırlı yıldız, 139 dakikada bir gol ortalamasıyla 257 gol attı; bu, 100'den fazla gol atan tüm oyuncular arasında Liverpool tarihindeki en yüksek ortalamadır.

Mohamed Salah’ın şu ana kadar geleceği hakkında kesin bir karar vermediği belirtiliyor; ismi, İngiltere Premier Ligi’nden Aston Villa, ABD’den Kansas City ve Suudi Arabistan’dan Al-Hilal gibi bazı kulüplere transfer olacağı yönündeki spekülasyonlarla anılıyor.