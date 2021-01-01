Kariyerini İngiltere'de sürdüren Colin Kazım Richards'a ırkçı saldırı!

Milli futbolcu Colin Kazım Richards takımı Derby County'nin Nottingham ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası ırkçı ifadelere maruz kaldı.

Kariyerini Championship'te Wayne Rooney'nin çalıştırdığı Derby Count'de sürdüren milli futbolcu Colin Kazım Richards, sosyal medya aracılığıyla ırkçı saldırıya uğradığını açıkladı. 1-1 sona eren Nottingham maçında takımının tek golüne imza atan tecrübeli oyuncu için, siyahiler ve Pakistanlılar için çok kötü bir isim olan 'paki' ifadesi kullanıldı.

Colin Kazım'ın özellikle çocuklarının bu durumdan oldukça olumsuz etkilenirken, yıldız futbolcunun bu durumdan ötürü üzgün olduğu öğrenildi.

Destek mesajı yağdı

Yaşananların ardından ırkçı saldırıyı kınayan İngiliz ekibi, "Oyuncularımızdan biri Colin Kazım'ın sosyal medya aracılığıyla ırkçı olarak istismara uğradığını öğrenmiş olmaktan tiksiniyoruz" ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımımızın sosyal medya hesapları da milli oyuncuya destek olurken, "Toplamda 43 defa Millî formamızı giyen Kazım Kazım'a yapılan ırkçı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yanındayız" mesajı ifadelerine yer verildi.

Ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor formaları giyen Colin Kazım Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Hollanda, İskoçya, Meksika ve Brezilya'da da top koşturmuştu.