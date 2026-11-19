Ekvador Futbol Federasyonu, üçüncü lig maçında hakem ekibinden bir isme saldırdığı olaya karışan futbolcu Jon Berlatha'ya 8 yıl men cezası verdiğini açıkladı. Berlatha'nın attığı taş, yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'in yaralanmasına yol açmış, olay spor camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

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Olay, Ciudad de Yantazaza ile Rio Agarico'nun Ekvador Üçüncü Ligi'nde karşı karşıya geldiği geçen 17 Ekim tarihine uzanıyor. Maçın son anlarında üzücü olaylar yaşandı. Yardımcı hakem, kendisine doğru atılan bir taş sonucu yaralanınca karşılaşma durduruldu ve normal şekilde tamamlanamadı.

Saldırı, uzatma dakikalarının altıncı dakikasında, taşın yardımcı hakem Lenin Giovanni Ojeda Nunez'e isabet etmesiyle gerçekleşti. Hakem ekibinden bir ismin saha içinde görevini yaparken uğradığı yaralanmanın ciddiyeti endişeye yol açarken, maçtaki ilgili yetkililer de duruma müdahale etti.

Ekvador Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada yardımcı hakemin yaralanmasının ciddi olduğunu, ameliyat edilmesini gerektirdiğini ve 60 güne varan bir iyileşme ve rehabilitasyon sürecine ihtiyaç duyduğunu duyurdu. Bu tablo, saldırının maç sırasında yol açtığı hasarın boyutunu ortaya koyuyor.

Olayın ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın ardından Ekvador Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, maçın hakemlerinden birine yönelik fiziksel saldırının sorumlusu olarak Jon Berlatha'yı gördü ve oyuncuya futbolla ilgili her türlü faaliyetten 8 yıl men cezası verdi. Ceza, 19 Ekim 2034'e kadar uygulanacak.

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Disiplin süreci, oyuncunun Ekvador'daki men cezasıyla sınırlı kalmadı. Ülke federasyonu, cezanın dünya genelinde geçerli hale getirilmesini talep etmek üzere Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" ile yazışacağını açıkladı. Bu, kararın kapsamının genişletilmesi onaylanırsa Berlatha'nın ülkesi dışında da herhangi bir futbol faaliyetinde bulunmaktan men edilebileceği anlamına geliyor.

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Olayın sorumlularına bedel ödetme kapsamında Ekvador Futbol Federasyonu, De Yantazaza kulübüne 2 bin dolar para cezası verdi. Kulüp ayrıca yardımcı hakemin tedavisine ilişkin sağlık giderlerini karşılamak için 4.369,73 dolar ek ödeme yapmakla yükümlü tutuldu. Bu adımla, olayın sonuçlarına ilişkin mali sorumluluğun bir kısmının kulübe yüklenmesi amaçlanıyor.

Yantazaza kulübü ise olaydan üç gün sonra, geçen 20 Ekim'de hızla resmi bir açıklama yayımlamış, hakem ekibinden ve taraftarlardan özür dilemişti. Kulüp, saha içinde ya da dışında spor müsabakalarıyla bağlantılı her türlü şiddeti kesinlikle reddettiğini vurgulamıştı.

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Kulüp açıklamasında futbolun saygı, birlikte yaşam ve centilmenlik üzerine kurulu bir alan olarak kalması gerektiğini belirterek yaşananların yerleştirmeye çalıştığı ilkelerle bağdaşmadığının altını çizdi. Ayrıca olayın sorumlusunun kimliği belirlenir belirlenmez kulüpten ihraç edilmesine karar verildiğini ve bu kişinin artık kulübün bir parçası olmadığını açıkladı.

Ekvador Futbol Federasyonu'nun açıkladığı cezalar, maçlar sırasında hakemleri hedef alan saldırılara karşı sert bir tutum izlendiğini gösteriyor. Bu tutum, özellikle ameliyat gerektiren ve uzun süre işten uzak kalmaya yol açan ciddi yaralanmalara neden olan saldırılarda belirginleşiyor. Nitekim yaptırımlar oyuncunun men edilmesiyle sınırlı kalmadı, para cezalarını ve cezanın uluslararası alanda uygulanması için FIFA'ya yapılacak başvuruyu da kapsadı.

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Bu olay, sahalarda hakem güvenliği meselesini yeniden gündemin merkezine taşıdı. Üçüncü lig maçı ciddi bir saldırı olayına dönüştü; hakem ekibinden bir isim yaralandı ve olaya neden olan oyuncuya sekiz yıl süren bir ceza verildi. Karar ya da uygulama kapsamında yeni bir gelişme yaşanmadığı takdirde, Berlatha'nın men cezasının sona ereceği tarih 2034 yılının sonu olacak.