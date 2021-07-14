Euro 2020 finalinde penaltı atışından faydalanamayan Jadon Sancho, sosyal medyadan yayınladığı mesajla özür diledi.

İtalya - İngiltere arasında oynanan Euro 2020 finalinin uzatma dakikalarında oyuna dahil olan Jadon Sancho, penaltı atışında isabet sağlayamamıştı.

Takım arkadaşları Bukayo Saka ve Marcus Rashford’la aynı kaderi paylaşan genç yıldız, sosyal medyada ırkçı saldırıların hedefinde yer almıştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama metni yayınlayan yeni Manchester Unitedlı yıldız, duyduğu üzüntüyü dile getirdi?

Neler söylendi?

Sancho, yayınladığı metinde şu ifadelere yer verdi: “Finalin ardından düşünmek için birkaç günlük vaktim oldu ancak hala karmaşık duygular içerisindeyim.”

“Hayal kırıklığına uğrattığım tüm takım arkadaşlarımdan, teknik ekibimizden ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Penaltıyı kaçırdığım an, açık arayla kariyerimde en kötü hissettiğim andı.”

“Bu mağlubiyetin yarattığı etkiyi atlatmak kolay olmayacak ancak her şeye rağmen çıkarabileceğimiz birçok olumlu ders de oldu.”

“Penaltıyı atmaya gelirken aklımda tek bir düşünce vardı: ‘Takım arkadaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim?’”

“Atışı kullanmak için hazırdım ve kendime güveniyordum, bu tarz anlar çocukken hayalini kurduğunuz anlardır ve ben de bu yüzden futbol oynuyorum.”

“Ayrıca bu tarz anlar, futbolcu olarak hissetmek isteyeceğiniz baskı duygusunu da bünyesinde barındırır.”

“Kulüp kariyerimde birçok penaltı attım ve milli takımda da antrenmanlarda penaltı atışlarına çok çalıştım. Topu göndermek istediğim köşeyi seçtim ama gol olmadı. Hepimizin tek bir hedefi vardı, o da kupayı eve getirmekti.”

Ayrıca Sancho, maruz kaldığı ırkçı saldırılara dair de açıklamalarda bulundu:

“Maçtan sonra benim ve takım arkadaşlarım Bukayo ile Marcus’un maruz kaldığı ırkçı saldırıları görmezden gelmeyeceğim. Fakat maalesef bu durum ilk kez yaşanmıyor.”

“Toplum olarak daha iyi bir konuma gelmeli ve bu davranışlarda bulunan insanları sorumlu tutmalıyız.”

“Nefret asla kazanamayacak. Benzer ayrımcılıklara maruz kalan gençlere sesleniyorum, sesinizi çıkarmaktan korkmayın ve hayallerinizin peşinden gidin.”

Rashford ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun sözleri

Saka, Rashford ve Sancho’nun sosyal medyada ırkçı saldırılara maruz kalmalarının ardından İngiltere Futbol Federasyonu bir açıklama metni yayınlamıştı:

“Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iğrenç davranışın arkasında yer alan kişileri takımın taraftarı olarak görmüyoruz. Oyuncularımıza her anlamda destek vermeyi sürdüreceğiz ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız.”

“Sosyal medya şirketleri bu konuda bir adım atıp, bu gibi davranışları gerçekleştirenleri siteden uzaklaştırmalı ve yargı nezdinde gereken delilleri sağlamalı.”

Saldırıların hedefindeki isimlerden biri olan Marcus Rashford da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu:

“Sahadaki performansımla ilgili eleştirileri her zaman kaldırabilirim, kullandığım penaltı yeterince iyi değildi ve golü yapmalıydım.”

“Ancak kim olduğuma ve nereden geldiğime dair asla özür dilemeyeceğim. Hayatımda en çok gurur duyduğum an, ‘Üç Aslanlı’ armayı göğsümde taşıdığım ve ailemin binlerce insanla birlikte bana tezahürat yaptığı andı. Sürekli o günün hayalini kurmuştum.”

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