Karim El Ahmadi, Eredivisie'deki 'elmas' hakkında övgü dolu sözler sarf etti: 'Bunu Hadj Moussa ile karşılaştırın'

Esmir Bajraktarevic, Perşembe akşamı PEC Zwolle karşısında güçlü bir performans sergiledi. 21 yaşındaki kanat oyuncusu iki gol attı ve iki asist yaptı; bunun üzerine ESPN'in Voetbalpraat programına övgüler yağdı.

Jan Joost van Gangelen, Eindhovenlı oyuncunun yeteneği hakkında bir tartışma başlattı ve "maçın adamı"nın sınırlarının nerede olduğunu yüksek sesle sordu. Van Gangelen, "Bu gerçekten de daha da parlatılabilecek bir elmas mı?" dedi.

PSV'nin eski oyuncusu Arnold Bruggink, Bosnalı oyuncudan övgüyle bahsediyor ve Peter Bosz'un ona süre vermesinin iyi olduğunu düşünüyor. "İyi bir oyuncu. Tabii ki bu yıl o kanatta oynayan Dennis Man ile rekabet içinde," diye başlıyor.

"Ama bu çocuklar için, iyi bir Dünya Kupası oynayabilmek için ritim yakalayabilmeleri açısından şu anda forma giymeleri iyi bir şey. Bence Bosz bunu göz önünde bulunduruyor, yani 'herkesi doğru ritme nasıl sokabilirim?' diye düşünüyor," diye bitiriyor Bruggink.

Karim El Ahmadi de Bajraktarevic'ten çok memnun ve onu VriendenLoterij Eredivisie'deki diğer kanat oyuncularıyla karşılaştırıyor. "Bu, tüm kanat oyuncuları için bir örnek niteliğinde; Perisic veya Bajraktarevic gibi basit bir orta yapmanın ne kadar kolay olabileceğini gösteriyor," diye başlıyor eski orta saha oyuncusu, ardından Bruggink onu tamamlıyor: "Ueda da böyle ortalar almak isterdi."

Buna ek olarak, Feyenoord'lu Anis Hadj Moussa'yı da tartışmaya dahil ediyor ve Cezayirli oyuncunun bu konuda daha kat etmesi gereken çok yol olduğunu düşünüyor. "Bunu, sürekli kesip dönüp duran Hadj Moussa ile karşılaştırın. Kanat oyuncularının buna dikkat etmesinin iyi olacağını düşünüyorum: daha hızlı ortalar yapmak," diye bitiriyor El Ahmadi.

Yine de masadaki diğer konuk Kees Luijckx, Bosnalı kanat oyuncusunda iyileştirilmesi gereken bir nokta görüyor. "Ama bire birde zayıf kalıyor. Bugün onu birkaç kez Floranus'un karşısında gördüm ve o, onunla bire bir mücadeleye girmek istemiyor gibi görünüyordu. Bu durumda, o hızlanma yeteneğine sahip mi diye merak ediyorum," diyor Luijckx.

El Ahmadi de buna katılıyor ve Hadj Moussa'nın tam da bu konuda bir adım önde olduğunu görüyor. "Attığı golde, kendini biraz serbest bıraktı. Ama Hadj Moussa gibi bir hareket yapabileceğini sanmıyorum," diye sonlandırıyor analist.