Karim El Ahmadi ile Arnold Bruggink, Ruben van Bommel'in bu ayın ilerleyen günlerinde ilk kez Hollanda Milli Takımı'na çağrılacağını düşünüyor. Bunu ESPN'deki VriendenLoterij Eretribune programında anlattılar.

PSV, cumartesi günü Ajax karşısındaki dev maçta 1-3'lük galibiyet aldı. Maçın ardından en çok konuşulan isim ise Van Bommel oldu. Ancak bu, olumlu anlamda değil daha çok olumsuz anlamdaydı.

PSV'nin kanat oyuncusu, ikinci yarıda Aaron Bouwman'a sert bir darbe indirdi ve Bouwman bu nedenle sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Van Bommel sarı kart gördü.

Maçın ardından bu pozisyon çok konuşulurken, sunucu Jan Joost van Gangelen VriendenLoterij Eretribune programında analist Arnold Bruggink'in hücum oyuncusuna biraz da olumlu yönden dikkat çekmek istediğini hatırlattı.

Van Gangelen, “Elbette hakkında çok konuşulan bir oyuncu: Ruben van Bommel. Bunu olumsuz anlamda yaptık” dedikten sonra sözü Bruggink'e verdi. “Ama sen de söyledin: bu üzücü, çünkü bugün gerçekten iyi oynadı. İnanılmaz hızlı, teknik kapasitesi yüksek ve ayrıca son derece güçlü.”

Bruggink ise şöyle yanıt verdi: “Modern bir kanat oyuncusunda olması gereken her şeye sahip. Oynama şekline baktığınızda... Topu hem derine isteyebiliyor hem de ayağına. İlk metrelerde o kadar hızlı ki... Bu da ona çok büyük bir tehdit gücü kazandırıyor.”

Bunun üzerine El Ahmadi, “Bence kesinlikle çağrılacak. Sence de öyle değil mi?” dedi. Bruggink de, “Evet, bence de öyle” yanıtını verdi.

Van Bommel daha önce Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almadı. Ancak Jong Oranje formasıyla 16 kez milli oldu ve bu maçlarda 4 gol attı.