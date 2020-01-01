Karim Djaziri: Benzema'nın tek arzusu Lyon'a dönmek

Real Madrid'in golcü futbolcusu Karim Benzema'nın eski menajeri Karim Djaziri, Fransız yıldızın Lyon'a dönmek istediğini söyledi.

Karim Benzema, yıldızlaştığı takımı Olympique 'a geri dönmenin hayallerini kuruyor.

Fransız yıldızın eski menajeri Karim Djaziri, OLTV'ye verdiği röportajında 2022 yılında 'deki sözleşmesi bitecek olan Benzema'nın eski takımına dönmeyi istediğini söyledi:

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"Karim Benzema bugün her futbolcunun istediği bir zirve noktasına ulaştı. Madrid'de oynaması, hocası ile kurduğu yakınlık ve halk tarafından seviliyor olmasıyla Benzema'nın hemen bugün Lyon'a dönmesi mümkün değil."

Daha fazla takım

"Lyon'dan ayrıldığından beri Benzema'nın tek arzusu bir gün yeniden yuvasına dönmek. Futbolcu olarak döner mi? Karim, Şampiyonlar Ligi'ne kadar gidememenin pişmanlığını yaşıyor. Takımdan ayrıldığında Lyon yarı finale çıkmıştı."

"Mourinho döneminde işler yolunda gitmediği zaman Lyon'a dönmek istediğini söylemişti. Ona, 'Hayır kalacak ve başarılı olacaksın' dedim. O da başardı. Lyon'a dönme fikri aklının bir köşesinde duruyor. Oyuncu olarak olmasa bile başka bir rolde Lyon'a dönebilir."