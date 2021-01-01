Karim Benzema'nın menajeri milli takıma alınmamasına isyan etti: Adam mı öldürdük?

Oyuncusunun milli takıma alınmamasını değerlendiren Karim Djaziri, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ı hedef aldı.

Real Madrid'in golcüsü Karim Benzema'nın menajeri Karim Djaziri, Fransız basınına verdiği röportajda oyuncusunun son dönemde gösterdiği üst düzey performansa rağmen milli takımdan davet almamasını haksızlık olarak nitelendirdi.

Djaziri, Made In Foot'a verdiği röportajda bütün dünyanın Benzema'nın milli takıma alınmama nedenini merak ettiğini söyledi.

Karim Djaziri ne söyledi?

Benzema'nın milli takımdan davet almamasına anlam veremediğini belirten Djaziri, Didier Deschamps'ın bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

"Bütün dünya onun neden milli takıma seçilmediğini merak ediyor. Benzema birini öldürmüş olsaydı ve cezasını çektikten sonra yeniden milli takıma seçilecekti ama kimseyi öldürmedi.

"Suçlandığı konu hakkında yargılanmadı bile. 15 yıldır futbolun zirvesinde olan birinin altı yıldır milli takımdan davet almaması çok ilginç."

"Benzema'nın Deschamps'ın ırkçı olduğunu söylediği yönündeki iddialar doğru değil. O Deschamps'ın ırkçı olduğunu değil, ırkçı baskılara boyun eğebileceğini söyledi. Bu konudaki haberler dezenformasyondan başka bir şey değil."

"Benzema hakkındaki en üzücü konulardan biri de kimsenin onun hakkında konuşmaya cesaret edememesi.

"Geçtiğimiz günlerde Deschamps onun hakkında soru soran Kazakistanlı gazeteciye bunu sormasını isteyenlerin Fransız gazeteciler olduğunu söyledi. Bu çok ciddi bir iddia."

"Birkaç ay önce aynı soru Rabiot için sorulduğunda böyle bir iddiası olmamıştı."

Ne olmuştu?

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız oyuncu Mathieu Valbuena'ya yapılan şantajda adı geçen Benzema, söz konusu iddiaları kabul etmişti.

2015'te söz konusu dava için gözaltına alınan ancak tutuksuz yargılanan Benzema, bu olayın ardından 2015 yılından bu yana Fransa Milli Takımı'ndan davet almıyordu.

Benzema'nın performansı hakkında

Benzema'nın golcülünün tartışılmaması gerektiğini belirten Djaziri, Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasının ardından oyuncusunun bu yönünün daha fazla ön plana çıktığını söyledi.

"Benzema her zaman böyleydi. Nasıl gol atılacağını çok iyi biliyor ve takım arkadaşlarının da gol atmasına aracılık ediyor.

"Golcülük özellikleri Ronaldo'nun ayrılmasının ardından biraz daha öne çıktı. Daha önce odaklanması gereken farklı durumlar vardı çünkü yılda 60-80 gol atan biriyle oynuyordu."

Lyon'a dönme ihtimali

Benzema'nın eski takımı Lyon'a günün birinde dönebileceğini söyleyen Djaziri, buna rağmen bu ihtimalin yakın zamanda gerçekleşmesini zor görüyor.

"Benzema'nın bir gün Lyon'a dönme hayalinin olduğunu biliyorum. Çünkü Lyon onun takımı ve onun şehri.

"Kulübe ve şehre derin hislerle bağlı ama Real Madrid ile sözleşme yenileme ihtimali Lyon'a geri dönme ihtimalinden daha güçlü."