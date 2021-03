Karim Benzema'dan Real Madrid yönetimine mesaj

Karim Benzema, yönetimin istemesi halinde Real Madrid ile sözleşme yenilemek için kapısının açık olduğunu söyledi.

Haziran 2022 yılında Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Karim Benzema, yönetime mesaj yolladı. Fransız yıldız yeni sözleşme görüşmelerine başlamak için kapısının açık olduğunu ifade etti.

Karim Benzema neler söyledi?

Karim Benzema, Pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısında yeni sözleşme ve takıma döneceği iddia edilen Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

"Her antrenmandan ve her maçtan zevk alıyorum. 2022 yılına kadar sözleşmem var ama başkan yeni sözleşme imzalamak isterse kapım her zaman açık. Burası dünyadaki en iyi kulüp."

Benzema'dan Ronaldo yorumu

Benzema, yeniden Real Madrid forması giyeceği haberleri her geçen gün artan Ronaldo'nun dönüş ihtimali ile ilgili de fikrini açıkladı.

"Burada onunla çok şey yaptım. Çok gol attım ve asistler yaptım. O şimdi başka bir kulüpte. Ben takımın başkanı ya da antrenörü değilim. Juventus'ta mutlu olup olmadığını bilmiyorum."

Benzema'nın Real Madrid için önemi

Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından Benzema, takımın gol yükünü çeken bir numaralı isim konumuna geldi. Geçen sezon Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa ulaşırken, 27 gole imza atan yıldız oyuncu bu zaferde önemli bir rol oynamıştı.

Bu sezon da 20 golle oynayan Karim Benzema'nın yükünü azaltmak için Real Madrid'in yaz transfer döneminde önemli transferler yapması bekleniyor.