Karim Benzema'dan Fransa Futbol Federasyonu'na: Bırakın başka bir ülkenin formasını giyeyim

Real Madrid'in yıldız forveti, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'na tepki gösterdi.

Karim Benzema, Milli Takımı'na bir daha asla alınmayacağının açıklanması üzerine Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet'i hedef alan bir açıklamada bulundu.

Le Graet, RMC Sport' a verdiği demeçte, "Benzema çok iyi bir oyuncu, bu sezon pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olduğunu da kanıtladı; ama bir daha asla Fransa Milli Takımı'nın formasını giyemeyecek. Onun Fransa macerası sona erdi" demişti.

Bunun üzerine Benzema, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

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Federasyon başkanı için, "Noel, teknik direktörüne sözünü geçiremediğini biliyorum," diyen 31 yaşındaki oyuncu, "Milli Takım kariyerimin bitip bitmediğine yalnızca ben karar verebilirim. Eğer benim bittiğimi düşünüyorsan, o zaman bırak oynayabileceğim bir ülkenin formasını giyeyim ve neler olacağını görelim" ifadelerini kullandı.

asıllı Benzema'nın bu sözleri, Cezayir Milli Takımı'nda oynamak istediği yönünde yorumlandı.

FIFA daha önce Asmir Begovic, Neven Subotic, Thiago Motta, Nacer Chadli, Diego Costa ve Alfredo Di Stefano'nun iki ülke için oynamasına izin vermişti.