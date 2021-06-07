Karim Benzema: Zidane'nın ayrılığı herkes için zordu

Real Madrid'in yıldızı, kulüpten ayrılan efsane ismin aldığı kararı değerlendirdi.

Real Madrid'in Fransa Milli Takımı'na geri dönen golcüsü Karim Benzema, milli takım kampında İspanyol ekibinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Zinedine Zidane'ın görevden ayrılmasının oyuncu grubunu üzdüğünü belirten Benzema, buna rağmen göreve gelen Carlo Ancelotti ile çalışacak olmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Benzema ne söyledi?

Zidane'ın oyunculara yaklaşımını öven Benzema, ayrılık kararını sürpriz olarak nitelendirdi:

"Zidane benimle her zaman bir ağabey gibi ilgilendi çünkü onu uzun bir süredir tanıyorum ve bana hem sahada hem de saha dışında çok yardımcı oldu. Herkes için zor bir karardı.

"Şimdi farklı bir teknik direktörümüz var ve tekrar başarılı olmak için çalışacağız. Ancelotti oyuncuları, taraftarları ve kulübü tanıyor. Harika bir teknik direktör.

"Oyun felsefesini, futbola bakış açısını ve takımı yönetim tarzını seviyorum. Tüm şampiyonları kazanmak istiyor."

Mbappe'yi kim istemez ki?

Milli takımdan takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddiaları da değerlendiren Benzema, genç yıldızı Real Madrid'de görmek isteyeceğini söyledi:

"Kylian muazzam bir kaliteye sahip olan iyi bir çocuk. Dünya üzerindeki hangi takım onunla hiç tereddüt etmeden sözleşme imzalamaz ki?

"Yine de şu anda PSG'nin oyuncusu ve milli takımdayken odaklandığımız tek şey Euro 2020'yi kazanmak. Milli Takım'a döndüğüm kendimi dünyanın en mutlu insanı gibi hissediyorum."

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