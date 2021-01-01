Karim Benzema: Ronaldo her sezon 50 gol attı ve ona adapte olmak zorundaydınız

Cristiano Ronaldo'nun ayrılışından bu yana performansını artıran Karim Benzema, Portekizli yıldız ile beraber çalıştığı günlerden bahsetti.

Cristiano Ronaldo ile oynamanın keyifli olduğundan bahseden Karim Benzema, 36 yaşındaki yıldız Madrid günlerinde her sezon '50 gol' attığı için oyununu değiştirmek durumunda kaldığını itiraf ediyor.

Ronaldo, İtalya'da Serie A devi Juventus ile yeni bir meydan okumayı seçmeden önce 2009-2018 yılları arasında Santiago Bernabeu'da dokuz yıl geçirdi.

Benzema kendini sık sık Ronaldo'nun gölgesinde buldu, ancak değeri her zaman biliniyordu ve 33 yaşındaki oyuncu performansını geliştirdi.

Karim Benzema ne söyledi?

Karim Benzema, El Pais'e yaptığı açıklamalarda Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı günleri de andı.

"Cristiano'nun ayrılışı farklı bir rol üstlenmemi sağladı. Her sene 50 gol atıyordu ve onun oyununa adapte olmak durumunda kalıyordunuz. O dünyanın en iyilerinden biri ve yanında mutluydum."

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de kaç gol attı?

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Manchester United'dan rekor bir transferle Real Madrid'e geldi.

İlk sezonunda 33 gol kaydederek kendini aştı ve arkasına bile bakmadı. Portekizli yıldız, Real Madrid'e iki La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi zaferinde yardım ederken sonraki sekiz sezonun her birinde 40 gol barajını aştı. 2014-15 sezonunda ise Madrid için tüm turnuvalarda 61 gol kaydederek rekor kırdı.

Düzenli olarak yeniden yazdığı tarih sayfalarında Madrid kariyerine toplamda 438 maçta 450 gol yazdırdı.

Karim Benzema'nın Real Madrid kariyeri

Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo ile aynı sezon Santiago Bernabeu'ya katıldı.

Ronaldo ayrılığından bu yana Benzema 129 maçta 74 golle performansını zirveye taşıdı. Şimdi ise 266. golünü kaydetti ve kulüp tarihinin en skorerleri listesinde Ferenc Puskas, Hugo Sanchez gibi efsane isimlerin önünde beşinci sıraya yerleşti.

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Benzema, bu sezon Real Madrid'de büyük işler başarmak istiyor.

Zidane'nın öğrencilerinin hedefi 2020'de kazandıkları La Liga kupasını bir kez daha müzelerine götürmek. Şu anda ligde üçüncü sırada yer alıyorlar ve Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyorlar.

Ligde Real Sociedad ile 1-1 berabere kalan Madrid ekibi 7 Mart'ta zirve koltuğunda oturan Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.