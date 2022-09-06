NE OLDU? Karim Benzema, dizini tutarak yere yığıldı ve ardından oyuna girdi ve maçın sadece 30. dakikasında yerini Eden Hazard aldı.
Fransız yıldız, sahayı terk etmek zorunda kaldı ve direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
BÜYÜK RESİM: Real Madrid, 34 yaşındaki oyuncusunun sakatlığı konusunda gergin günler geçirebilir, çünkü yıldız futbolcunun oyundan çıkış şekli hiç iyi görünmedi.
Bu sezon toplamda dört golü var ve geçen sezonu 44 golle tamamladı. Benzema, Ballon d'Or'un da en büyük favorisi olarak gösteriliyor.
DAHA FAZLASI: Hazard yedek kulübesinden bu sezon Madrid formasıyla üçüncü maçına çıktı.
Belçikalı forvet, ilk iki La Liga maçında kısa süreli forma giydi ancak son iki maçta kullanılmadı.
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
Hazard, bu şansı iyi değerlendirebilir mi?
Benzema'nın yerine oyuna dahil olan Belçikalı oyuncu, Fransız golcünün sakatlanması halinde formayı kapabilir mi?
Bu durum şu andaki form durumuyla hiç de kolay görünmüyor. Hazard'ın, Madrid takımında oynaması için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.
REAL MADRID İÇİN SIRADA NE VAR? Glasgow'daki maçın ardından Real Madrid, Mallorca'yı Santiago Bernabeu'da ağırlayacak ve La Liga'nın yeni sezonundaki mükemmel başlangıcını sürdürmeye çalışacak.
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