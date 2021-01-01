Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya seks kasediyla şantaj girişiminden yargılanacak

Karim Benzema, Mathieu Valbuena'ya seks kasediyle şantaj girişiminden yargılanacak.

'in Fransız golcüsü Karim Benzema, geçmişte Mathieu Valbuena ile yaşadığı olayla ilgili yargı karşısına çıkacak.

2015 yılında Mathieu Valbuena, bir şantajcının arayıp kendisiyle ilgili gizli çekilen videoyu yayınlamakla tehdit ettiğini ve şantajcının 150 bin euro istediğini polise bildirmişti.

Versailles Savcılığı, Karim Benzema dahil 5 kişinin söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıkladı.

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Karim Benzema'nın avukatı Sylvain Cormier kararı ''Saçma'' olarak nitelendirirken "Onu yargılama kararı saçma ve haksız.'' diye konuştu.

Benzema videoyu yayımlamakla tehdit ederek Valbuena'dan para sızdırmaları için bir gruba para ödemekle ve Valbuena'yı da sus parasını ödemeye teşvik etmekle suçlanıyor.

2015'te yaşanan bu olayın ardından Karim Benzema milli takımdan men edilmişti. Fransız futbolcu o günden bu yana milli formayı giymiyor.

Bir dönem forması da giyen Mathieu Valbuena ise kariyerini Yunan ekibi Olympiakos'ta sürdürüyor.