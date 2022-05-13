Karim Benzema Levante'ye attığı golle Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

La Liga'da şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nin finalinde de Liverpool'un rakibi olan Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, takımının 6-0 kazandığı Levante karşılamasında bu sezonki 27. La Liga golünü attı.

Benzema attığı bu golle Real Madrid kariyerinde 323. kez gol sevinci yaşadı ve kulübün efsane ismi Raul Gonzalez'i yakaladı.

323 - Karim Benzema 🇫🇷 has equaled Raúl González as the second @realmadriden Top Scorer (323), only Cristiano Ronaldo netted more for "The Whites" ever (450). Monsieur#RealMadridLevante#RM 💜🤍 pic.twitter.com/fyPf0g1WJG — OptaJose (@OptaJose) May 12, 2022

Genç Brezilyalı Vinicius Junior'un hat-trick yaptığı gecede Real Madrid tarihinin en çok gol atan ikinci oyuncusu olan Benzema, bir dönem Raul ile birlikte takım arkadaşlığı da yapmıştı. Real Madrid tarihinin en golcü oyuncusu Cristiano Ronaldo ile birlikte uzun süre top koşturan Benzema'nın Portekizli yıldızı yakalaması için ise 450 gole ulaşması gerekiyor.

Ballon d'Or'un en büyük adayı

Bu sezon Carlo Ancelotti yönetiminde harika bir sezon geçiren Benzema tüm kulvarlarda 43 maçta 43 gole ulaştı.

Real Madrid'in şampiyonluğa ulaşmasına rağmen ligde attığı gollere devam eden Benzema, şimdiden daha önce kazanmayı hiç başaramadığı, Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün de en büyük adayı olarak nitelendiriliyor.

Büyük bir sürpriz olmaması halinde Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol umudu olacak olan Benzema, ülkesi 2018'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaştığında teknik direktör Didier Deschamps'ın tercihiyle kadroda yer almamış ve Dünya Kupası'nı kazanan takımın bir parçası olamamıştı.

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