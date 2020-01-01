Karim Benzema: Futbolu Lyon'da bırakabilirim

10 yıldır Real Madrid forması giyen Fransız futbolcu, eski takımına duyduğu sevgiyi gizlemiyor.

1997 yılında 10 yaşındayken doğduğu şehir olan 'un alt yapısına giren ve 2009'da 'e transfer olana kadar Fransız ekibin formasını giyen Karim Benzema, eski kulübüne geri dönüşünün sinyalini verdi.

Lyon formasıyla 118 maça çıkan ve üst üste dört kez şampiyonluğu kazanan Benzema, Fransız ekip adına 55 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Lyon'un resmi televizyon kanalına konuşan Benzema "Lyon'a geri dönecek miyim? Bu bana sıkça sorulan bir soru. İnsanlar benim Lyon'a ne kadar bağlı olduğumu biliyor. Kısa süre içerisinde Lyon'a dönmem mümkün değil. Dünyanın en iyi kulübündeyim ve hala yapacak şeylerim var ama futbolu Lyon'da bırakabilirim. Neden olmasın? Her ne şekilde olursa olsun Lyon'a geri döneceğim" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

"Birlikte oynadığın en iyi oyuncular kimdi?" sorusuna da cevap veren 32 yaşındaki oyuncu " için Juninho ve Wiltord'u söyleyebilirim. Real Madrid'de ise ve Sergio Ramos diyebilirim. Seçmek çok zor. Harika oyuncularla oynadım. Bunun için de çok şanslıyım" şeklinde konuştu.