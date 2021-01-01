Karim Benzema, Erling Haaland söylentilerinden rahatsız

Real Madrid'in golcüsü, Haaland dedikodularına temkinli yaklaştı ve her sene farklı oyuncular üzerinden bu tarz haberlerin çıkmasına öfkelendi.

Avrupa futbolunun son dönemde en çok tartıştığı konulardan biri, Erling Haaland'ın önümüzdeki sezon hangi formayı giyeceği.

Norveçli golcünün Borussia Dortmund ile sözleşmesinin bitmesine henüz 3 sene var fakat bu yaz, takımdan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü genç futbolcunun kontratında 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi mevcut.

Tabii Haaland için en çok yazılan kulüplerin başında Real Madrid geliyor. Bu yaz, transfere bir hayli para harcayacağı konuşulan eflatun-beyazlıların Norveçli golcüyü renklerine bağlamak istediği biliniyor.

Peki Karim Benzema bu işe ne diyor? Son dönemde golleriyle Real Madrid'i sırtlayan Fransız futbolcu, Erling Haaland dedikoduları ile ilgili yorum yaptı.

Karim Benzema ne söyledi?

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynanan maçın öncesinde konuşan Benzema, Haaland haberlerini şu sözlerle yorumladı:

"Kulübümüzde olmayan bir oyuncu hakkında nasıl konuşacağım? Geçen gün Sergio Ramos'un söyledikleri onun kendi düşünceleriydi.

Uzun zamandır buradayım ve her yıl Real Madrid'e gelebilecek forvet oyuncularından bahsediyoruz.

Haaland, kulübünde çok sayıda gol atan genç bir oyuncu. Hepsi bu. Takımına yardım etmek için çok çalışması gerekiyor.

Bir gün Madrid'e gelme şansı olursa ve isterse bize katılır. hepsi bu."

Sergio Ramos ne demişti?

İspanyol stoper geçtiğimiz günlerde Twitch yayınında yaptığı açıklamada Erling Haaland'ın, maddi açıdan Kylian Mbappe'den daha makul bir transfer olacağını söyledi:

"Bir teknik direktör olsaydım Haaland ve Mbappe'ye sahip olmak isterdim. Ancak imzayı teknik direktörler atmıyor.

Belki de koşullar ve mevcut durum nedeniyle, bugün Haaland ile sözleşme imzalamanın biraz daha kolay olabileceğini düşünüyorum.

Madrid'i Haaland gibi bir 9 numara ile güçlendirmek asla kötü olmaz. Hız, açlık, hava hakimiyeti... Tabii ki Mbappe'de de var, ancak şartlar gereği Haaland ile imzalamak daha kolay olur."

Erling Haaland'a neden büyük ilgi var?

Norveçli futbolcu, son dönemdeki yükselişinin tadını çıkarıyor. Yıldız oyuncu, Avrupa'nın üst seviyesinde forma giymeden önce Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'da top koşturuyordu.

Haaland, burada sergilediği başarılı performansın ardından geçen senenin ocak ayında 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Golcü futbolcu, Dortmund formasıyla çıktığı 47 maçta rakip fileleri 48 kez havalandırarak başka bir seviyeye geçtiğini kanıtladı.

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