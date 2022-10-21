Karim Benzema, Ballon d'Or sıralamasında 93 gazeteciden 89'unun oyunu alarak tarihe geçti

Ballon d'Or'a oy veren 93 gazeteciden 89'u ilk sırada Karim Benzema'ya yer verdi.

Karim Benzema'nın Ballon d'Or'u kazanmak için aldığı oyların sayısı Cuma günü ortaya çıktı.

Bu, 2016'da Cristiano Ronaldo'nun ardından tarihteki en büyük ikinci fark oldu.

Sadece Hollanda, Slovenya, Senegal ve Mısır'dan gazeteciler Benzema'yı birinci sıraya koymadı.

Kopa Trophy, Gavi'nin oldu

Ayrıca ilginç bir konu daha vardı. Luis Figo, Kopa Trophy için önce Gavi'ye, ardından Camavinga'ya ve üçüncü olarak Mendes'e oy verdi.

Bu arada Modric, Camavinga için birinci, Gvardiol için ikinci ve Musiala için üçüncü sırada oy kullandı.

Ayrıca Kaka, Cannavaro, Papin ve Baggio da listede birinci olarak Real Madrid oyuncusuna oy verdi. Zidane; Bellingham, Camavinga ve Mendes'e oy verdi.

Ballon d'Or oylamasının detayları

Benzema, Real Madrid ile çifte kupa kazandıktan sonra Ballon d'Or'un sahibi oldu. Fransız yıldıza Altın Top'u getiren oylama ve sıralama ise şu şekilde geldi.