Fabrizio Romano'nun haberine göre Karim Benzema ile Al-Hilal'in yolları derhal ayrılıyor. Fransız yıldız sözleşmesini feshettirdi ve artık geleceğiyle ilgili büyük bir kararın eşiğinde.

Artık 38 yaşında olan Benzema, 2023'te Real Madrid'den Ittihad Club'a transfer olmuştu. Bir önceki yılın Ballon d'Or kazananı, Ocak 2026'da rakip Al-Hilal'e dikkat çekici bir geçiş yaptı.

Bu kulüpte geçirdiği yarım sezonun ardından Benzema şimdi bonservissiz durumda, ancak son maçına çıkmış da olabilir. Romano, "Benzema geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde açıklayacak" diye yazdı.

Romano, "Futbolu bırakmak ve başka bir Suudi kulübü seçenekler arasında. Avrupa'ya dönüş olmayacak" ifadelerini kullandı. Benzema ile ilgili haber, Ollie Watkins'in Al-Hilal'deki tanıtımıyla aynı zamana denk geldi.

Watkins'in gelişinin Benzema'nın kararıyla bağlantılı olup olmadığı şimdilik belirsiz. İngiliz futbolcu (30), 2020'de Villa'ya geldi ve Birmingham ekibi adına Premier League'de tam 91 gol attı.

Watkins, Al-Hilal'e yaklaşık 60 milyon euroya mal oldu ve Crysencio Summerville başta olmak üzere bazı isimlerle birlikte oynayacak. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, bu yazın başlarında İngiltere'den Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

Benzema, uzun yıllar boyunca Real Madrid'de dünyanın en iyi santrforlarından biri olarak görüldü. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a ayrılmasının ardından Benzema onun gölgesinden çıktı.

Benzema, Real Madrid formasıyla 354 gol attı ve böylece kulübün son on yıldaki başarısına büyük katkı sağladı. Ballon d'Or'un yanı sıra aralarında beş Şampiyonlar Ligi ve dört lig şampiyonluğunun da bulunduğu birçok kupa kazandı.