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Manchester United'ın Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta lige kötü bir dönüş yapan Matthijs de Ligt, İngiliz basını ve yorumcuları tarafından sert biçimde eleştirildi.

Anfield Road'da eski Bayern Münih stoperi , Kasım 2025'ten bu yana ilk kez Premier Lig'de forma giydi. De Ligt o dönemde sırtından sakatlanmış, beklenmedik aksilikler daha erken dönmesini defalarca engellemişti.

Yaklaşık bir yıllık aranın ardından sahalara ancak 21 Ekim'de, United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como Calcio'ya konuk olduğu maçta dönmüş ve 4-1'lik ağır yenilgide son derece kötü bir performans sergilemişti. Liverpool maçına kadar buna yalnızca AS Roma karşısında alınan 3-2'lik galibiyette oynadığı iki dakika eklenmişti.

26 yaşındaki oyuncunun maç eksiği Liverpool karşısında da kendini gösterdi. De Ligt'in olumsuz bir pozisyonda öne çıkması sekiz dakika bile sürmedi. Rakip yarı sahadan gönderilen uzun topu yanlış hesaplayınca Alexander Isak'ın arkasından, önünde kimse olmadan kendi kalelerine doğru koşmasına izin verdi.

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Ceza sahasının hemen önünde hazırlıksız yakalanan stoper partneri Leny Yoro, İsveçli oyuncuyu arkadan düşürmekten başka çare bulamadı. Hakem Damuel Barrott pozisyonu hemen bariz gol şansını engelleme olarak değerlendirdi ve United savunmacısını kırmızı kartla oyundan attı. Bu, United'ın lig tarihindeki en erken kırmızı karttı. Üstelik Dominik Szoboszlai, kazanılan serbest vuruşu doğrudan gole çevirerek takımını öne geçirdi.

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62. dakikada neredeyse aynı pozisyon tekrarlandı. Hollandalı oyuncu, Florian Wirtz'in uzun topunda yine iyi bir görüntü vermedi ve Isak'ı koşu yarışında durduramadı. Kayarak yaptığı müdahalede topa dokunamadı; İsveçli forvetin şutunun kaleyi bulmaması ise onun şansıydı.

Getty Images

Matthijs de Ligt'e eleştiri: “Altı pint içtikten sonra futbol oynamak gibi”

İngiliz gazetesi Guradian ise alaycı bir dille şunları yazdı: “De Ligt, kargaşanın apaçık simgesiydi. Isak'ı değil, yine havayı marke ederken İsveçli oyuncu topu kaleden çok uzağa göndererek stoperi daha büyük bir utançtan kurtardı.”

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De Ligt'in maçtaki son hareketi de kötü performansıyla uyumluydu. 82. dakikadaki hatalı pası, Liverpool'un Victor Munoz ile bulduğu dördüncü golün başlangıcı oldu. Manchester United efsanesi Gary Neville ise maçın ardından Sky Sports ekranlarında onu bir ölçüde savundu: “Geri dönmek gerçekten zor. Bu, altı pint içtikten sonra futbol oynamak gibi. Tuhaf bir his.”

Roy Keane, Manchester United oyuncularından “daha fazla mücadele ruhu” istiyor

ManUnited'ın eski kaptanı Roy Keane eleştirisini çok daha açık dile getirdi. Eski orta saha oyuncusu yalnızca de LIgt'i değil, United takımının tamamını hedef aldı: “Liverpool sekiz gol atmalıydı. Muhtemelen sekiz ya da dokuz, inanılmaz fırsatlar yakaladılar. Sonra herkes sahadan çıkıp ‘Dört gol yemek o kadar da kötü değil’ diyor. Küfür edesim geliyor.”

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Keane, eski kulübünün oyuncularından “biraz daha fazla mücadele ruhu, biraz daha fazla kalite” beklediğini söyledi ve ekledi: “Bu kulüpte oynamış insanların 4-0'ın o kadar da kötü olmadığını söylemesine inanamıyorum. Vay canına.”

De Ligt'in kâbus gibi dönüşünün ardından ilk 11'de başka şanslar bulup bulamayacağı önümüzdeki çarşamba belli olacak. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun takımı o gün Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a konuk olacak.