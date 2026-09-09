Bild'in haberine göre, BVB yöneticileri Sancho'nun olası ikinci geri dönüşü konusunda oldukça tartışmalı görüşmeler yaptı. Hücum hattında bu yaz gerçekten ihtiyaç vardı; son olarak da Giannis Konstantelias'ın ağır sakatlığının ardından. HSV'ye karşı yaşadığı çapraz bağ yırtığı nedeniyle Yunan oyuncu aylarca sahalardan uzak kalacak. Ancak onun yeri, Arsenal'den kiralık olarak kadroya katılan Ethan Nwaneri ile dolduruldu.

Konstantinos Karetsas'ın salı günü Şampiyonlar Ligi açılışında Villarreal karşısında yere yığılması, istemsizce şu soruyu gündeme getirdi: Eğer o da Konstantelias gibi zorunlu bir ara vermek zorunda kalırsa, ikinci genç Yunan oyuncunun yerini kim dolduracak?

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Jadon Sancho için ikinci geri dönüş operasyonu?

Ve aynı şekilde, BVB çevresinde bir zamanlar Dortmund'da mega yetenekten Premier League'e 85 milyon euroluk transfere uzanan çıkışını yapan Sancho'yu düşünmemek elde değil. İletişim hiçbir zaman tamamen kopmadı ve Sancho da 2024'ün başında yarım sezonluğuna BVB'ye dönerek takımın Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu.

İkinci bir geri dönüş de mümkün olabilir miydi? Avantajı şu: Hâlâ sadece 26 yaşında olan Sancho şu anda kulüpsüz ve bu nedenle bonservis bedeli olmadan transfer edilebilir durumda.

Ancak görünüşe göre, Bild'e göre, BVB'de sportif direktörlük görevini yürüten Lars Ricken, sportif direktör Ole Book, genel müdür Carsten Cramer, başkan Hans-Joachim Watzke ve danışman Matthias Sammer'in de yer aldığı yönetici grubunun değerlendirmelerinde, 23 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen oyuncuyla ilgili dezavantajlar ağır bastı.

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Jadon Sancho: Dortmund'dan ayrıldıktan sonra duraklama

Sancho'nun kariyeri, Dortmund'dan ilk ayrılışından bu yana duraklama dönemine girdi. Manchester United'da hiçbir zaman kalıcı biçimde kendine yer edinemedi. Red Devils onu üç kez kiralık gönderdi, ancak BVB'nin yanı sıra Chelsea ve Aston Villa da Sancho'yu kadroda tutamadı ya da tutmak istemedi.

Ne sportif performansı ne de mali şartlar, ya da ikisinin birleşimi, ikna edici oldu. Ayrıca Sancho'nun profesyonelliği ve disiplini konusunda da şüpheler bulunuyor.

Bu değerlendirmenin, BVB içinde bir karar alınmasına ve Jadon Sancho konusunun tamamen kapatılmasına yol açtığı belirtiliyor.

Sancho, 2017 yazında 17 yaşındayken Manchester City altyapısından BVB'ye geldi. Kanat oyuncusu burada çok hızlı bir yükseliş yaşadı, 158 resmi maçta 53 gol ve 67 asistlik olağanüstü rakamlar yakaladı ve 2021'de Dortmund ile Almanya Kupası'nı kazandı. İngiltere'de ise şu ana kadar yüksek beklentileri karşılayamadı. Manchester United ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz'dan bu yana kulüpsüz.



