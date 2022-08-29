Fransız futbolunun son döneme yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncusu olan Paul Pogba, kardeşinin ortaya attığı şok iddia ile gündeme geldi.

Hayal kırıklığıyla noktalanan Manchester United döneminin ardından kontratının bitmesiyle beraber Juventus'a geri dönen Paul Pogba'nın kardeşi Mathias, Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca bir video yayımlayarak, kardeşi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Mathias, Paul Pogba'nın Kylian Mbappe'ye büyü yaptığı iddiasını öne sürerek dikkat çekti.

Pogba'nın Mbappe'yi büyücülükle anılan bir Müslüman aracılığıyla lanetlendiği belirtilirken, Juventus'un yıldızının kendisini de hapse göndermek için elinden geleni yaptığını belirtti. Öte yandan Pogba'nın annesi Yeo Moriba, menajeri Rafaele Pimenta ve avukatları ise yaptıkları yazılı açıklamada bu videoların kendileri adına sürpriz olmadığını söyledi.

13 milyon euro istiyorlar

Organize bir çetenin Pogba'yı tehdit ettiği ve gasp girişiminde bulunduğunun altı çizilirken, yetkili birimlerin bu konuya ilişkin olarak bilgilendirildiği kaydedildi. AFP'nin temasa geçtiği Pogba ailesine yakın iki kaynağın aktardığı bilgiye göre aynı zamanda profesyonel bir futbolcu olan Mathias, bu videoları yayımlamamak için büyük meblağlar talep etmişti.

Öte yandan France Info ise Paul Pogba'nın polislere çocukluk arkadaşları ve saldırı tüfekleriyle donatılmış iki kapüşonlu adam tarafından tehdit edildiğini söylediğini bildirdi. Habere göre söz konusu çete Pogba'dan 13 milyon euro talep ederken, bu iddia konuya yakın bir diğer kaynak tarafından da doğrulandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan uzak olan Pogba, gelecek ay sahalara dönecek.