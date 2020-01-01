Kardeşi açıkladı: Guardiola milli takım çalıştırmak istiyor

Pere Guardiola, Manchester City'yi çalıştıran kardeşi Pep Guardiola'nın milli takım hayalini anlattı.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu 'nin teknik direktörü Pep Guardiola, bir milli takım çalıştırmanın hayalini kuruyor.

Tecrübeli çalıştırıcının menajerlik yapan ve ekiplerinden 'nın bir kısmının sahibi olan kardeşi Pere Guardiola, Globo Esporte'ye verdiği röportajında şöyle söyledi:

"Pep bir gün bir milli takımı çalıştırmanın hayalini kuruyor. Ne olacağını göreceğiz. Bir teklif gelir mi, gelmez mi bakacağız; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil."

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Guardiola'nın bir gün 'yı çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda kardeşi şu cevabı verdi: "Brezilya her şeyini Brezilyalı hocalar ile kazandı. Bence çok iyi teknik direktörleri var, yabancıları getirmek zorunda değiller."