Beyaz Saray’ın 2026 Dünya Kupası Özel Çalışma Grubu’nun genel müdürü Andrew Giuliani, Brezilyalı hakem Rafael Klaus’a, 32’li turda Bosna-Hersek ile oynanan maçta ABD milli takımının forveti Folarin Balugun’a gösterdiği ve daha sonra iptal edilen kırmızı kart nedeniyle yeni bir saldırıda bulundu.

Çarşamba günü Washington’da düzenlenen basın toplantısında Giuliani, Klaus’un maç sonuçlarını manipüle ettiği şüphesiyle soruşturma altında olduğunu iddia etti, ancak daha sonra sözlerini geri alarak açıklamasını şu şekilde düzeltti: "Suçlamada bulunulmadı, bu anlaşılabilir bir durum. Demek istediğim, bu durumun birkaç yıl önce Brezilya’da usulsüz kırmızı kartların verilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya benzediği; gerçek bu."

Eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani’nin oğlu Giuliani, daha önce Balugon’a gösterilen kırmızı kartın “saha içindeki maçı yönetmek için aldatıcı bir yöntem olabileceğini” ima etmişti.

İngiliz “Mirror” gazetesine göre, Amerikalı yetkili, 2024 yılında Brezilya’da yaşanan maç sonuçlarının manipülasyonu skandalına atıfta bulunuyor gibi görünüyor. O dönemde, Botafogo kulübünün sahibi Amerikalı iş adamı John Texter, takımının lig şampiyonluğu yarışında gerilemesi üzerine hakemleri suçlamıştı. O dönemde dava Brezilya Senatosu’na kadar taşınmış, ancak Klaus resmi olarak suçlanmamış ve ifade vermeye çağrılmamıştı.

Buna karşılık, Brezilya Futbol Federasyonu ve FIFA, Brezilyalı hakemi savunarak, onun “sürekli olarak en yüksek profesyonellik ve dürüstlük standartlarını sergilediğini” vurguladılar.

Balugon’un oyundan atılması kararı taraftarlar arasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı ve konu, memnuniyetsizliğini dile getirmek için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile telefonla görüşen Başkan Donald Trump’a kadar ulaştı. Birkaç saat sonra, FIFA’nın Bağımsız Disiplin Komitesi Balugun’un cezasını askıya almaya karar verdi ve bu sayede Balugun, Belçika ile oynanan son 16 turu maçında sahaya çıkabildi.

Balojun'un sahaya çıkması, ABD milli takımını 4-1'lik mağlubiyetten ve turnuvadan elenmekten kurtaramadı, ancak bu durum Giuliani'nin Brezilyalı hakeme baskı yapmaya devam etmesini engellemedi.

ABD'li yetkili şunları ekledi: “Kurallara aykırı kırmızı kartlar ve video teknolojisinin kullanımı bir araya geldiğinde, Dünya Kupası hakemleri, VAR'ın 64. dakikada Balogun'a karşı uygulandığı şekilde kullanılamayacağını bilmelidir. Bunu bilmesi gerekirdi, bu güneş kadar açık.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Hakemlik eğitimi sırasında, 64. dakikada sıradan bir temas faulüne VAR sisteminin bu kadar yanlış bir şekilde uygulandığını görmek gerçekten şüphe uyandırıyor. Bu sistem asla bu şekilde kullanılmamalıydı.”