Kararının bedelini ödeyecek mi?.. Real Madrid, Rodri ile ilgili tartışmaya son veriyor

İspanyol futbolcu Rodri’nin geleceği hakkında söylentiler devam ediyor, ancak 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği dikkat çekici performans, Real Madrid’in Manchester City’nin yıldızına yönelik tutumunu değiştirmedi.

Rodri, uzun süren sakatlığının ardından Manchester City'de en iyi performansını sergileyememişti, ancak Dünya Kupası'nda eski parlaklığına kavuştu ve İspanya milli takımının orta sahasını olağanüstü bir performansla yönetiyor.

Eski Villarreal ve Atlético Madrid oyuncusu, Fransa maçında hem ikili mücadelelerde hem de pas kalitesinde Mano Kone, Aurélien Tchouaméni ve Adrien Rabiot üçlüsünü geride bırakarak orta sahaya hakimiyet kurmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

The Athletic sitesi, Real Madrid’in bu yaz transfer döneminde Rodri’yi kadrosuna katmak için harekete geçmeyi planlamadığını ortaya koydu. 30 yaşındaki oyuncu, Kraliyet Kulübü’ne transfer olma fikrine açık olsa da, Real Madrid transfer piyasasında başka hedeflere odaklanıyor.

Manchester City’nin eski teknik direktörü Pep Guardiola, turnuva öncesinde Rodri’nin Dünya Kupası’nda en iyi seviyesine geri döneceğini öngörmüştü ve bu öngörü şimdiden gerçekleşmeye başladı; Rodri, Arjantin ile oynanacak Dünya Kupası finaline en iyi formunda giriyor.

The Athletic, Alman oyuncu Toni Kroos’un emekliye ayrılmasından bu yana orta sahada açık bir ihtiyaç olmasına rağmen, Real Madrid’in oyuncuya teklifte bulunmayacağını belirtiyor. Federico Valverde, Orelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga, oyunun ritmini kontrol edebilen ve geriden atakları kurabilen bir derin oyun kurucu olarak Rodri’nin rolünü telafi edemedi.

Raporda, Rodri’nin tam formunda olduğunda saha içi liderliği, taktik zekası ve pas kalitesi sayesinde bu pozisyonda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu belirtiliyor. Raporda, eğer gerçekten transfer edilebilirse, onunla sözleşme imzalama fırsatını göz ardı etmenin Real Madrid için pahalıya mal olabilecek bir karar olabileceği düşünülüyor.

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