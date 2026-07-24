Otuz dokuz yaşında Lionel Messi, üstün bir Dünya Kupası turnuvası ortaya koydu; sekiz gol kaydetmeyi başardı ve Arjantin Milli Takımı'nı omuzlarında taşıyarak İspanya'ya karşılıksız bir golle kaybedene kadar finale kadar taşıdı.

Yalnızca son dakikalar dışında parıltısını gösteremediği o son maç istisna olmak üzere Messi, tüm futbolseverleri bir kez daha büyülemeyi başardı; bunu sadece herkesin yıllardır alışkın olduğu oyun tarzıyla değil, aynı zamanda bu yaşta ve Amerikan Ligi gibi daha az rekabetçi bir ligde oynarken Arjantin gemisini yönetmeye devam eden istikrarıyla da yaptı.

Herkes, New Jersey eyaletinde İspanya'ya karşı oynanan o finalin Arjantinli yıldızın milli takımıyla uluslararası sahnedeki "son dansı" olmasından korkuyordu. Bu korkular, milli takımdaki takım arkadaşı Leandro Paredes'in ağzından neredeyse doğrulandı. Paredes, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şu sözlerle tartışmaya nokta koydu: "Sanırım kararını verdi ve gerçekten de milli takımdaki son maçıydı. Umarım öyle olmaz, umarım oynamaya devam edebilir, ama sonuçta karar ona ait; onu mutlu edecek her şey bizi de mutlaka mutlu eder, bu yüzden umut ediyoruz, devam etmesini umut ediyoruz."

Messi, Arjantin Milli Takımı'na kupalar açısından çok şey kazandırdı; özellikle Copa America'da iki, Dünya Kupası'nda bir şampiyonluk ve Finalissima zaferiyle taçlanan teknik direktör Lionel Scaloni döneminde. Bu da takım arkadaşlarının ona büyük bir takdir beslemesini sağladı. Paredes, kısa süre önce takımı Boca Juniors ile çıktığı maçın ardından şunları söyledi: "Bu acı verici; çünkü bunu Dünya Kupası boyunca sürekli tekrarladığımızı düşünüyorum, o son maçın gelmesini istemiyorduk, hem de hiç istemiyorduk."