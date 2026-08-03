Paris Saint-Germain birçok cephede yoğun çaba sarf ediyor. Fransız kulübünün karar vericileri, Randal Kolo Muani'nin pazar günü bonuslar dahil yaklaşık 45 milyon euro karşılığında Juventus'a satış işlemini tamamladıktan sonra aynı anda birkaç oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor.

"Foot Mercato" sitesine göre, sezonuna 12 Ağustos Çarşamba günü UEFA Süper Kupa'da Aston Villa ile karşılaşarak başlayacak olan Fransa ve Avrupa şampiyonu, önümüzdeki günlerde kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna katmaya büyük önem veriyor.

Spor direktörü Luis Campos ve ekibinin zorlu bir görevle karşı karşıya olduğu açık. Parma kalecisiyle ilgili olarak, dün pazar günü İtalyan kulübüne 33 milyon euro değerinde bir teklif sundu.

Şu ana kadar nihai bir anlaşmaya varılmamasına rağmen, işler yolunda gidiyor. Bu transferde Paris Saint-Germain, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen diğer kulüp Juventus'un büyük bir farkla önünde görünüyor.

Ancak ortada tek bir soru var: Oyuncunun tercihi ne yönde? Paris Saint-Germain'in şu anda Juventus'tan daha cazip bir kulüp olduğu açık. Fakat Paris'te rekabet varken, Torino'da onu garantili bir ilk on bir yeri bekliyor. Üstelik iyi tanıdığı bir lig ve ülkede. Ancak gazeteci Fabrizio Romano'nun belirttiği gibi, Zion Suzuki Paris Saint-Germain'e katılmak istiyor ve bu adıma onayını verdi.

Bu nedenle, oyuncularla sözleşme maddeleri üzerinde anlaşmada büyük zorluklar yaşanması beklenmiyor.

Belirtmek gerekir ki, önümüzdeki sezon hâlâ Torino'da oynayabilir; zira İtalyan basınının aktardığına göre Juventus, Paris Saint-Germain ile imza atar atmaz onu kiralık olarak kadrosuna katmayı umuyor.

Paris Saint-Germain Japon oyuncunun ayrılmasına izin vermezse, Juventus Paris'in kalecisi Lucas Chevalier'ye yönelebilir.