Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), bugün salı günü Senegal Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etmesinin, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararını iptal etmesinin ve Disiplin Kurulu'nun kararını yeniden yürürlüğe koymasının gerekçelerini açıkladı. Böylece 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinin Senegal'in Fas'ı 1-0 yenmesiyle sonuçlandığı kesinleşti.

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Senegal Futbol Federasyonu, CAF Temyiz Kurulu'nun Senegal'i finalde sahadan çekilme nedeniyle hükmen mağlup sayan ve Fas'a 3-0'lık galibiyet veren kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne itiraz etmişti.

Mahkemedeki dava, finalde yaşanan tartışmalı olaylar sırasında Senegal'in sahayı geçici olarak terk etmesinin ardından hakem Jean-Jacques Ndala'nın maçı 109. dakikada yeniden başlatma kararı üzerinde yoğunlaştı.

Senegal Federasyonu itirazında “saha kararları ilkesi” olarak bilinen ilkeye dayanarak, hakemin maçı yeniden başlatma, tamamlanmasına izin verme ve sportif bir sonuca ulaşılmasını sağlama kararının incelenemeyeceğini savundu.

Buna karşılık Fas Kraliyet Futbol Federasyonu, davanın Senegal'in davranışlarının disiplin sonuçlarıyla ilgili olduğunu öne sürerek hakemin kararının bu ilkeye tabi olmadığını savundu.

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Fas tarafı, Senegalli oyuncuların sahayı geçici olarak terk etmesinin Afrika Uluslar Kupası talimatlarının 82. ve 84. maddelerinin ihlali olduğunu ve maçın erken sona erdirilmesine yol açması gerektiğini ileri sürdü. Ayrıca hakemi hukuki hata yapmakla suçlayarak kararını keyfi olarak nitelendirdi.

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Ancak Spor Tahkim Mahkemesi bu görüşü reddetti ve iki tarafın argümanlarını inceledikten sonra maçı yeniden başlatma ya da tamamen durdurma kararının yalnızca hakemin takdir yetkisi dahilinde olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme hakemin kararını neden doğru buldu?

Mahkeme, bugün yayımlanan resmi açıklamaya göre kararın gerekçesinde, hakemin 109. dakikada oyunu yeniden başlatmak için düdüğü çaldığında, iki takımın sahaya dönüp birlikte oyuna devam etme isteğini ortaya koymasının ardından maçın tamamlanması için gerekli koşulların oluştuğunu değerlendirdiğini belirtti.

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Buna dayanarak hakem heyeti, hakemin kararının etkilerinin sahayla sınırlı kaldığını ve dolayısıyla kararın “saha kararları ilkesi” kapsamına girdiğini değerlendirdi.

Mahkeme, Afrika Uluslar Kupası talimatlarının 82. ve 84. maddelerinin bu durumda uygulanamayacağını belirterek, bu maddelerin yalnızca bir takımın davranışının hakemi maçı kesin olarak sonlandırmaya mecbur bıraktığı durumlarda maçın sonucunu belirlemeyi amaçladığını açıkladı.

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Sonuç olarak heyet, hakemin maçı yeniden başlatma kararı verirken herhangi bir hukuki hata yapmadığı sonucuna vardı. Bu da Fas'a finalde galibiyet veren kararın dayanağını ortadan kaldırdı.

Hakeme yöneltilen keyfilik suçlaması ne oldu?

Mahkeme, hakemin kararını verdiği koşulları göz ardı etmedi ve “aşırı gergin” bir atmosferde karar vermek zorunda kaldığını kabul etti.

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Ancak aynı zamanda bu koşulların kararı keyfi olarak nitelendirmeye yetmediğinin altını çizdi ve hakemin değerlendirmesinin maç dışındaki faktörlerden etkilendiğine dair bir belirti bulunmadığını açıkladı.

Böylece mahkeme, Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'nun hakemin kararının keyfi olduğu yönündeki argümanını da reddetti.

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Peki disiplin cezaları ne olacak?

Disiplin tarafında mahkeme, Senegal Federasyonu, teknik direktör Pape Thiaw ve bazı oyuncuların ayrı disiplin süreçleri kapsamında Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından daha önce cezalandırıldığına dikkat çekti.

Hakem heyeti, bu ayrı cezaların hakemin finali yeniden başlatma kararıyla ilgili davanın sonucunu değiştirmediğini değerlendirdi.

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Tüm bu veriler ışığında Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Federasyonu'nun itirazını oy birliğiyle kabul etti, CAF Temyiz Kurulu'nun kararını iptal etti ve Disiplin Kurulu'nun kararını yeniden yürürlüğe koyarak finalin Senegal'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandığını teyit etti.

Senegal Federasyonu itirazını 25 Mart 2026'da Spor Tahkim Mahkemesi'ne sunmuş, davanın duruşması ise geçtiğimiz 8 Ekim'de mahkemenin İsviçre'nin Lozan kentindeki merkezinde kapalı kapılar ardında yapılmıştı.

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Mahkeme, kararın tüm hukuki gerekçelerinin taraflara gönderildiğini, taraflar gizli tutulmasını talep etmediği takdirde kararın tam metninin daha sonra yayımlanacağını açıkladı.

Mahkeme, yaptığı açıklamanın medya kullanımına yönelik resmi olmayan bir özet olduğunu ve yalnızca yazılı karardaki metnin hukuken bağlayıcı olduğunu vurguladı.