Simone Inzaghi'nin tek bir sözü, Hilal teknik direktörünün Joao Cancelo'nun geleceğinin artık teknik bir karar olmadığını, bunun Suudi kulübün yönetiminin elinde olduğunu doğrulamasının ardından Barcelona'da transfer piyasasını alevlendirmeye yetti.

İtalyan teknik adamın açıklamaları, Hilal'in ligdeki açılış maçından, Faysali karşılaşmasından saatler önce geldi. Söz konusu maçta Portekizli sağ bek kadro dışı bırakıldı; bu adım, oyuncunun sezon başı için Inzaghi'nin planlarından çıktığını doğruladı.

Inzaghi, İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cancelo takımla düzenli olarak antrenmanlara devam ediyor. Geleceği ve kalıp kalmayacağı ise yönetim kurulunu ilgilendiren bir mesele."

Barcelona bu açıklamayı, oyuncuyu geri alma müzakerelerinde ilerleme yönünde net bir işaret olarak değerlendirdi. Teknik direktör Hansi Flick, hem sağ hem sol kanatta oynayabilme kabiliyeti nedeniyle Cancelo'yu bek bölgesini güçlendirmede önceliklerinin başına koyuyor.

Cancelo ise Camp Nou'ya dönme isteğini gizlemedi. Bu durum, geçen cuma günü "Instagram" hesabındaki hikaye özelliği üzerinden Barcelona'yla ilişkili yeni bir fotoğraf paylaşmasıyla açıkça ortaya çıktı; bu, geçen sezonun sonundan bu yana yaptığı ikinci açık ima oldu.

Engel: 15 milyon euro

İki kulüp arasında 10 milyon euroluk bir transfer konusunda ilk etapta bir yakınlaşma olmasına rağmen, Suudi kaynaklar Hilal'in, 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına izin vermek için taleplerini 15 milyon euroya yükselttiğini ortaya koydu.

Bu durum, müzakerelerin soğumasına yol açtı. Barcelona abartılı bir meblağ ödemeyi reddederken, Hilal Portekizli yıldızından vazgeçmeden önce uygun bir alternatif bulmayı bekleyerek tutumunda ısrar ediyor.

Top artık spor direktörü Deco'nun sahasında. Deco'nun, transferin bedelini düşürecek ve Flick'in beklediği Cancelo'nun dönüşünü kesinleştirecek bir formül bulması bekleniyor.