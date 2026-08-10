Genç Faslı milli takım yıldızı Ayoub Bouaddi, İngiliz kulübüyle kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varmasının ardından Manchester City'ye transfer olmaya yaklaştı. Bu adım, İspanyol Rodri'nin Barcelona'ya gidişinin de önünü açabilir.

Transfer haberleri uzmanı Fabrizio Romano, bugün pazartesi X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Manchester City'nin bir sonraki adımda Fransız kulübü Lille ile anlaşmayı tamamlamaya hazırlandığını ortaya koydu ve iki tarafın müzakerelerde ileri bir aşamaya ulaştığını doğruladı.

Oyuncunun belirleyici isteği

Romano, Bouaddi'nin şimdi City'ye transfer olmayı şiddetle istediğini ve 2027 yılına kadar beklemek istemediğini açıkladı. Bu durum, oyuncunun İngiltere deneyimini mümkün olan en kısa sürede yaşamaya ve Premier Lig ikincisinin saflarına katılmaya olan istekliliğini yansıtıyor.

Bu gelişme, Bouaddi'nin 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği dikkat çekici performansın ardından geldi. Oyuncu, özellikle açılış turunda Fas'ın Brezilya ile 1-1 berabere kaldığı maçta ön plana çıkmış ve büyük Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

Rodri'nin geleceği üzerinde olası etki

Bouaddi ile yapılacak anlaşma, başlangıçta Real Madrid'e katılmaya aday gösterilen, ancak Barcelona'ya transferi konusundaki spekülasyonların giderek arttığı Rodri'nin gidişinin de kapısını aralayabilir.

Manchester City yönetiminin, genç Faslı yeteneği İspanyol yıldızın olası bir alternatifi olarak kadroya katarak orta sahada bir geçiş dönemine hazırlandığı görülüyor.

Umut vaat eden bir kariyer

Göstergeler, Manchester City ve Lille'in transferin mali değeri konusunda nihai bir anlaşmaya varması halinde, transferin önümüzdeki günlerde tamamlanabileceğine işaret ediyor. Bu da umut vaat eden Faslı oyuncunun kariyerinde niteliksel bir sıçramayı temsil edecek.