Çünkü Kongo DC, kendi açıklamasına göre Brunner’ı kadrosuna katmak istiyor. Kongolu kökleri nedeniyle Brunner, Dünya Kupası katılımcısı ekip için de oynama hakkına sahip.

Kongo Milli Takımı Teknik Direktörü Sebastien Desabre, bir basın toplantısında Brunner’ın ailesiyle temas kurduklarını doğruladı: "Konuşmak için anne ve babasının yanına gittik. Ama ona baskı yapmayacağız." Ancak Brunner’ın kararını kolay vermediğini de ima etti: "Kongo’ya da Almanya’ya da bağlı. Düşünmek için zaman alacak, ardından kasım ayında bunun neye varacağını göreceğiz."

Brunner, Almanya ile U17 Dünya ve Avrupa şampiyonu oldu. 2023’teki Dünya Kupası zaferinde gol kralı oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. AS Monaco’daki güçlü sezon başlangıcının ardından, 2027 Avrupa Şampiyonası yolundaki son üç eleme maçı için 23 kişilik kadroya dahil edildi.

2024’te Borussia Dortmund’dan Monaco’ya transfer olan Brunner, bu sezon Fransa Ligue 1’de ikinci sırada yer alan takım adına şimdiden resmi maçlarda beş gol attı.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, perşembe günü kadro açıklamasında forvet hakkında konuştu. "Onunla konuşmadım ama elbette her şeyden haberimiz oluyor. Paris’i tanıyorum" diyen Klopp, DFB gençlik yapılanmasının başındaki Hannes Wolf’un Brunner’ın "büyük bir destekçisi" olduğunu söyledi. Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: "Son dönemde futbol açısından gerçekten çok iyi işler yaptı ve o yıllardır müthiş bir yetenek.

Paris Brunner son olarak DFB için ne zaman oynadı?

20 yaşındaki oyuncu son olarak Kasım 2025’te DFB formasını giymiş, U20 için çıktığı iki maçta beş gol atmıştı.

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Almanya U21, Avrupa Şampiyonası bileti mücadelesinde önce Letonya’da (26 Eylül), ardından Malta’da (30 Eylül) sahaya çıkacak, kapanışta ise Bielefeld’de Gürcistan’ı ağırlayacak (6 Ekim). DFB ekibi, eleme grubunun liderliğini Yunanistan ile aynı puanda paylaşıyor; kazanılan ikili averaj sayesinde üç galibiyet birincilik için yeterli olacak. Grup ikincisi olunması halinde ise muhtemelen play-off oynanacak.